« Cam Thomas est un bien meilleur scoreur que moi au même âge » : James Harden est love de son rookie et ça promet

Il est loin d’avoir le nom le plus clinquant à Brooklyn, mais il commence tout de même à s’en faire un. Ce gars-là, c’est Cam Thomas, rookie au talent offensif indiscutable qui s’est déjà pas mal illustré depuis son arrivée chez les Nets via la Draft NBA 2021. Preuve de son grand potentiel, ce dernier est déjà validé par un certain James Harden.

James Harden a remporté trois titres de meilleur scoreur NBA. James Harden a un jour enchaîné 32 matchs consécutifs à au moins 30 points. James Harden a terminé une campagne à plus de 36 pions par match. Pas de doute, à la table des meilleurs scoreurs all-time, le Barbu a sa place. Alors quand il parle du potentiel offensif d’un gamin, on l’écoute, et on le prend au sérieux. Arrivé à Brooklyn en janvier 2021 après quasiment une décennie chez les Rockets, le Barbu a pu découvrir le jeune arrière Cam Thomas ces dernières semaines. Formé à LSU et passé par la célèbre Oak Hill Academy, Thomas a été sélectionné en 27e position par les Nets. Et plus on avance, plus on se demande comment ce scoreur né a pu tomber aussi bas dans la Draft. Après tout, Cam a quand même lâché une saison freshman à 23 points de moyenne en NCAA, pas rien même si ses pourcentages étaient un peu faiblards (40,6% dont 32,5% à 3-points). Après tout, on parle quand même du meilleur marqueur de l’histoire de la Oak Hill Academy, où sont passés des grands noms comme Carmelo Anthony, Brandon Jennings et beaucoup d’autres. Peut-être que les scouts pensaient que ses qualités de scoreur n’allaient pas se traduire au plus haut niveau. Peut-être que son apport défensif et son talent de playmaker étaient trop limités à leurs yeux. Peut-être que la confiance avec laquelle il joue a été perçue comme de l’arrogance. Qui sait ? Au final, peu importe car Thomas semble se plaire à Brooklyn, où il peut apprendre aux côtés de certains des plus grands scoreurs de l’histoire comme Kyrie Irving Kevin Durant et donc Harden, qui kiffe déjà pas mal son jeune coéquipier.

« Bien évidemment Cam est un bien meilleur scoreur que moi à la sortie de l’université. C’est rare d’obtenir des joueurs qui sont capables de mettre un panier de toutes les manières différentes. Mais il est jeune, il apprend, il écoute, et il se donne à fond. Pour un jeune joueur, vous ne pouvez rien demander de plus. » – James Harden sur Cam Thomas, via le New York Post

Venant de James Harden, ça pèse. Juste pour info, le Barbu est arrivé en NBA après deux saisons du côté d’Arizona State, où il a tourné à plus de 20 points de moyenne à 49% au tir dans son année sophomore en 2008-09, année où il a terminé dans la first-team All-American. C’est toujours difficile de comparer deux joueurs à la sortie de l’université, encore plus avec une décennie d’écart. Mais si Harden dit que Thomas est meilleur que lui au même âge, ce n’est sans doute pas pour rien. Maintenant, faut voir si Cam peut monter aussi haut que Ramesse un jour et devenir l’un des meilleurs attaquants du monde. Pour le moment, il franchit bien les différentes étapes. La Summer League ? C’était de l’eau pour lui. Meilleur marqueur, co-MVP de la compétition, une place dans le meilleur cinq, autant dire qu’il a quasiment tout raflé sur le plan individuel. La présaison ? 21 points en 22 minutes sur le parquet du Staples Center pour commencer, deux shoots décisifs en iso dans le money time face aux Bucks dans le match suivant, pas mal pour un rookie drafté en fin de premier tour non ? Bref, vous l’avez compris, Cam Thomas a du ballon. Reste à voir quel rôle le coach Steve Nash lui donnera en sortie de banc. Peut-être qu’avec l’absence prolongée de Kyrie Irving, l’ancien de LSU aura plus d’opportunités que prévu. En tout cas, James Harden et les Nets croient clairement en ses capacités.

« Comme je l’ai dit le soir de la Draft, quand on sera en février et que les meilleurs sophomores et rookies seront annoncés pour participer au All-Star Weekend, ne soyez pas surpris si le nom de Cam Thomas est mentionné parmi les joueurs. » – Sean Marks, manager général des Nets, via le New York Post

Cam Thomas est une pépite qui pourrait bien se retrouver dans le classement des meilleurs marqueurs NBA un jour, surtout après avoir pris des cours chez Kevin Durant et James Harden. On n’y est évidemment pas encore, car il y a beaucoup de boulot à accomplir pour arriver à ce stade, mais le talent et le potentiel sont clairement là.

Source texte : New York Post