T.J. Warren n’est pas encore prêt à sortir de l’infirmerie : une cure à Disney World, vous avez essayé ?

La fracture de fatigue au pied ne guérit pas aussi vite que prévu pour T.J. Warren. L’ailier reste absent pour une durée indéterminée et ne reprendra probablement pas en début de saison. Reste-t-il à l’infirmerie de Disney World pour accélérer la guérison ?

On l’avait presque oublié, car on ne l’a quasiment pas vu la saison passée. Aucun match joué en 2021 pour T.J. Warren depuis son opération du pied. Victime d’une fracture de fatigue au pied gauche, il n’a plus porté le maillot des Pacers depuis fin décembre 2020. Si c’est plaisant d’avoir des nouvelles, malheureusement, elles ne sont pas très encourageantes. En effet, il faudra encore attendre pour revoir T.J. enfiler les paniers – et s’embrouiller – sur les parquets NBA. Son rétablissement ne semble pas se passer comme prévu. Les Indiana Pacers ont communiqué sur le sujet : « le processus de rééducation avance, mais pas au rythme anticipé. Il reste absent indéfiniment. » Coup dur pour les fans des Pacers, car on attendait le retour du scoreur pour le début de la saison. Un comeback qui aurait fait le plus grand bien à Indiana dans la course aux Playoffs/Play-in, qui s’annonce assez dense à l’Est.

Injury Update: T.J. Warren’s stress fracture in his left foot is healing during the rehabilitation process; but not at the pace previously anticipated. He remains out indefinitely, and further updates will be provided as warranted.https://t.co/gVDB4jHrJg — Indiana Pacers (@Pacers) September 7, 2021

À 28 ans, T.J. Warren était pourtant dans la meilleure forme de sa carrière. Depuis son arrivée à Indiana en 2019, il avait trouvé une place de choix dans l’effectif des Pacers. Le forward était même devenu une arme très sérieuse au scoring. On garde tous en mémoire son passage dans la bulle à Disney, où il a tourné à quasiment 27 points de moyenne, dont une pointe à 53 unités contre les Sixers. Sa blessure est donc venue le couper dans son élan de la bulle alors qu’il s’affirmait comme l’un des très bons forwards de la Conférence Est. Si l’air de Floride semble produire des miracles sur T.J. Warren, pourquoi pas un petit séjour à Disney World pour aider au rétablissement. La cure Space Mountain, train de la mine, tour de la terreur conclue par un passage à l’infirmerie du parc et tout de suite ça ira mieux. Franchement, il n’y a rien à perdre. Plus sérieusement, suite à cette nouvelle pas jojo, le meilleur pote de Jimmy Butler a surtout voulu rassurer les fans des Pacers sur son investissement.

« Aux fans des Pacers. Je voulais juste que vous entendiez ça directement de moi. Je m’assure de bien faire cette rééducation afin de revenir sur le terrain dès que possible et le meilleur possible. »

Pas de retour prévu en début de saison et pas de confrontation donc avec le Heat, qui s’annonçait pourtant dès le 23 octobre. Espérons que TJW soit remis sur pied le 21 décembre pour le dernier affrontement de la saison régulière prévu face à Jimmy Butler. On ne voudrait quand même pas rater ça.

Pacer fans. Just wanted you to hear this straight from me. I’m making sure I do this rehab process right so that I can get back on the court as soon as I can and be the best that I can. — TJ Warren (@TonyWarrenJr) September 7, 2021

Source texte : ESPN – Indiana Pacers