La Summer League de Las Vegas commence ce soir : les jeunes sont prêts à mettre le feu, et nous on est pas prêts de retrouver le sommeil

Après les mini-Summer League de Sacramento et de Salt Lake City, place désormais à la VRAIE Summer League. Celle qui te fait te lever à 4h30 pour te faire une première idée sur les tout juste draftés, celle qui t’offre la dose de highlights au réveil, celle qui ne te donne qu’une envie : d’être au 19 octobre pour que la NBA commence.

Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Summer League et il y en a, on ne parle pas d’un tournoi d’été avec LeBron, Giannis, Harden and co., eux sont encore en vacances et on n’a plus trop besoin de voir ce qu’ils donnent. Non, cette ligue d’été, c’est surtout l’occasion pour certains petits jeunes de se montrer pour la première fois devant le public NBA. Pour les plus hauts draftés, cette grosse semaine de compet’ servira à faire ses premières preuves, à donner un avant-goût à leurs adversaires. Et pour les moins connus, draftés ou non, c’est surtout le moment d’aller chercher un contrat pour la saison 2021-2022, de se faire une place dans le roster d’une franchise. Forcément, sur cette quasi-reprise de la NBA, on attend de voir les perfs de Cade Cunnigham, d’Evan Mobley, de Jalen Green, on attend de voir ce que les jeunes des Rockets et du Magic donnent ensemble sur le parquet, mais on a aussi envie d’être surpris, de voir un mec qu’on a aperçu en fin de second tour et simplement sorti de nulle part nous claquer des soirs à 20 points, parce que c’est ça aussi la beauté de la meilleure ligue d’été, ‘fin après la BIG3 quand même.

🚨 Le calendrier officiel de la Summer League 2021, du 8 au 17 août prochain ! pic.twitter.com/xKNu0TguuF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2021

Tous les potentiels futurs cracks devraient être à Vegas, et on a même quelques Frenchies qui traineront dans le coin d’ailleurs, comme nos copains des Grizz Yves Pons, Olivier Sarr et Killian Tillie, en espérant qu’Yves n’ait pas trop mal au crâne, sans oublier Joel Ayayi, qui comme ses potes dans le Tennessee profitera de cette Summer League pour tenter de décrocher un contrat, aux Lakers ou ailleurs. On retrouvera aussi Sekou Doumbouya et Killian Hayes aux côtés du first pick Cade Cunningham, Saddiq Bey et Isaiah Stewart (grosse team les Pistons) ou encore notre Juhann Bégarin national, seul drafté de cette cuvée 2021, en 45 par les Celtics, qet ui ouvrira les hostilités pour le premier match de la compet’ face aux Hawks. Une dernière bonne nouvelle avant de partir ? Si vous voulez justement suivre les matchs de nos Frenchies, ou de n’importe quel p’tit nouveau qui fait ses débuts, BeIN Sports a annoncé qu’ils diffuseraient 75 matchs du tournoi et ça c’est quand même très très lourd. Autant dire que si vous voulez dormir un peu avant ce soir, on vous conseille de faire votre nuit ce dimanche aprem, maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés.

Quelques rosters à surveiller de cette Summer League

Voilà voilà, si vous pensiez dormir, bah non en fait. Après on vous en voudra pas si vous ne programmez pas le réveil, on est pas non plus sur un Nets-Lakers au Christmas Day, mais bon on vous conseille de quand même garder un œil sur cette Summer League, histoire de vous donner une idée des cracks que vous pourrez voir dès la saison prochaine. Allez, on vous laisse, on doit profiter de notre seule aprèm de répit de l’été entre les JO et la ligue de Vegas.