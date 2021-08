C.J. McCollum, Aron Baynes, James Borrego et le tampering : récap rapide du NBA game depuis 24h, désolé nous on était à Tokyo

Alleluia, le rythme effréné de nos journuits va – un peu – s’estomper désormais, maintenant que les Jeux de Tokyo sont terminés, maintenant que nos Bleus ont rempli leur mission d’aller chercher une médaille au Japon. Pendant quinze jours le sport mondial était évidemment concentré très à l’Est mais entre deux rebonds et/ou ippons nippons, la NBA a fait son petit bazar, avec notamment le début de la Free Agency lundi soir, et maintenant que les héros japonais en ont fini de nous faire frissonner de plaisir, on repart donc tranquillement sur une actualité plus « calme ». Allez zou, envoyez les dernières infos :

# C.J. McCollum ne sait pas trop où il jouera dans un an mais il sait déjà qu’il est le futur président de l’association des joueurs puisqu’il prendra prochainement la suite de Chris Paul à la tête de la NBPA, avec le petit bulldozer Grant Williams comme vice-président :

ESPN story on @CJMcCollum election as @TheNBPA’s new president; Boston’s Grant Williams elected as a VP: https://t.co/C4K2u6iHkP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021

# Aron Baynes était amoindri à son arrivée à Tokyo, il a aggravé sa blessure en glissant dans sa salle de bain et a du quitter le Japon, et on a appris que le joueur récemment coupé par les Raptors pourrait manquer l’intégralité de la saison 2021-22. Dur dur…

Australia’s Aron Baynes was missing from the Boomers’ medal podium in Tokyo. Tough news: Sources say Baynes remains in the hospital with severe nerve damage in his neck, an injury more significant than initially diagnosed, and could miss the entire 2021-22 season. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2021

# Jimmy Butler a officiellement signé son contrat de 184 millions avec le Heat. Comment on dit déjà ? Ah oui, sécuriser le sac.

All-Star G Jimmy Butler has signed a four-year, $184M extension to stay with the Miami Heat, his agent Bernie Lee tells ESPN. Butler will be locked into the deal — with a player option — through 2025-2026. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021

# James Borrego est sur le point de signer une extension de contrat de plusieurs années à Charlotte, récompense du bon boulot effectué depuis deux ans avec les jeunes Frelons.

The Charlotte Hornets and coach James Borrego are finalizing a multi-year contract extension, sources tell ESPN. Borrego has overseen significant development of a young roster and reached 2021 Play-In despite several major injuries. Borrego had one year left on deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021

# le Heat et les Bulls ont peut-être dépassé les bornes des limites en matière de tampering, en ce qui concerne les acquisitions de Kyle Lowry et Lonzo Ball. Oh c’est bon hein, on va où si on peut même plus envoyer un SMS pour un anniversaire.

NBA is expected to examine early contact on those deals ahead of the opening of free agency at 6 PM ET on Monday, sources tell ESPN. https://t.co/Bl90sO2qj1 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021

La vie reprend doucement son cours en NBA, si on part du principe que ça c’est arrêté un jour. La suite ? Le début de la Summer League ce soir à Las Vegas, histoire de garder le rythme.