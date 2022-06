Nous sommes le mardi 28 juin et dans deux jours la NBA ne ressemblera plus vraiment à celle que vous connaissez aujourd’hui. Pourquoi ? Car le top départ de la Free Agency a lieu jeudi soir à 0h pétante, et que dès ce coup de feu les franchises NBA devraient enclencher le mode transfert. On fait un gros point avant d’analyser une partie de ces rumeurs dans les prochaines heures ?

La grosse breaking des dernières 24 H ? Kyrie Irving aurait eu l’autorisation des Nets pour chercher un sign-and-trade avec une autre équipe.

Hmmmmmmm on va checker ça de près… https://t.co/oYi6OekKIu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

Mais en pleine nuit, Shams Charania a annoncé qu’Uncle Drew souhaitait finalement exercer sa player option à Brooklyn. Probablement pas de départ donc, les fans des Lakers vont se réveiller avec la pâteuse.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving is opting into his $37 million player option for the 2022-23 season, @TheAthletic @Stadium has learned. Irving is bypassing on multiple opt-in and trade scenarios to fulfill his four-year commitment to the Nets and Kevin Durant. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2022

Autre grosse breaking, les Rockets et John Wall ont contracté un buyout ! Moyennant un sacrifice de 6,5 millions de dollars sur sa dernière année à 47,4 millions, le quintuple All-Star quitte Houston et débloque une situation ô combien pesante.

Source: Rockets and John Wall have reached a buyout agreement, shaving $6.5 million off of his $47.4 million salary. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 28, 2022

Et du coup ? Et du coup John Wall serait sur le point de s’engager avec les Clippers de Kawhi Leonard, Paul George, Nicolas Batum…

Other teams are calling to pursue Wall in free agency, but his intention is to join the Clippers, sources tell ESPN. https://t.co/6aSX4UfLBc — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

Info de Jeff Stotts voulue sympa mais qui a bien fait rire les internautes, si John Wall signe à LA, il y retrouverait Jesse Phillips, son ancien directeur de la performance et de la réhabilitation à Washington. Première réponse sous le tweet : « Cool, il va retrouver le gars qui n’a pas sur le garder en forme ». Ce n’est en réalité pas aussi simple que cela, mais avec ses blessures contractées à Washington, il fallait s’attendre à ce genre de réaction.

If John Wall does land with the Clippers he will be reunited w/ Jesse Phillips, the team’s Senior Performance Physical Therapist. Phillips worked closely with Wall while the two were in Washington when he served as the Director of Player Performance & Rehabilitation. — Jeff Stotts (@InStreetClothes) June 28, 2022

Grosse info en provenance de San Francisco : Kevon Looney serait sur le point de signer une extension sur plusieurs années à Golden State.

Report: Kevon Looney expected to stay with Golden State Warriors on multiyear deal https://t.co/tqdmzg6R26 — NBACentral (@TheNBACentral) June 27, 2022

Dans un papier bien informatif, Anthony Slater de The Athletic a confirmé l’intérêt des Warriors à prolonger Gary Payton II, arrivé en fin de contrat cet été. Les Mavericks sont eux aussi sur le coup.

Several notes on the back end of the Warriors roster toward the end of this post https://t.co/zsjdDBIdFy — Anthony Slater (@anthonyVslater) June 27, 2022

D’après Marc Stein, beaucoup d’équipes sont persuadées que P.J. Tucker va signer à Philly pour 30 millions de dollars sur trois ans. Une excellente nouvelle pour Philly tant ce profil de bulldog manquait aux Sixers.

‘Numerous rival teams’ are convinced P.J. Tucker will sign with the 76ers on a three-year, $30M deal, per @TheSteinLine pic.twitter.com/cCO9JD2mZp — Bleacher Report (@BleacherReport) June 27, 2022

Les Spurs seraient à l’écoute des Hawks concernant un trade de Dejounte Murray. Contre John Collins ? Pas du tout. Le package irait davantage dans le sens d’un Danilo Gallinari accompagné de plusieurs 1ers tours de draft. Chelou.

In talking with multiple sources around the NBA, many believe Hawks on verge of trading for San Antonio’s All-Star guard Dejounte Murray – However, it’s looking like John Collins is not part of deal. Would be Gallo & multiple 1st round picks. Spurs prepping for future & ’23 draft — Zach Klein (@ZachKleinWSB) June 27, 2022

Voilà pour les principales infos des dernières 24h, on se retrouve demain à la même heure pour rafraîchir l’actualité et décortiquer les nouvelles WojBomb, tombées d’ici-là. Bon lundi !