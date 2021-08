Jeux Olympiques de Tokyo – quarts de finale : le replay de France – Italie, commenté en live sur TrashTalk !

C’était fou, c’était intense, c’était flippant mais au final c’est… historique. L’Equipe de France est en demi-finale des Jeux Olympiques après sa victoire ô combien étriquée face à l’Italie, et TrashTalk était évidemment en live pour vivre l’évènement. Envoyez le replay, on vous jue que ça vaut le coup.

On vous jure que ça vaut le coup, parce que c’est quand même pas tous les jours que ça arrive. La dernière fois ? C’était 2000, c’était Sydney, et Alex avait à peine 40 ans. Aujourd’hui la France du basket s’était levée du bon pied, environ quinze heures avant le match pour vivre la Free Agency et, plus important encore, les Bleus s’étaient pointés à Saitama pleins de bonnes intentions. Un peu diesel au départ, bien dans le match ensuite puis très solides au troisième quart et… timorés dans le dernier, parfait (non) pour nous offrir un money time plein de saveur et plein de frissons. Nos deux loulous sur le canapé ? Plus de voix, les yeux en amande et un sourire un peu benêt, mais la joie de vous faire vivre l’un des matchs les plus importants de l’histoire du basket français, tout simplement.

Au final ça donne deux heures de vidéo, deux heures à regarder des mecs qui regardent eux-même la télé mais vous connaissez l’adage, on le vit ensemble ou on ne le vit pas. Allez, quarts de finale dans le rétro, demi dans la lunette jeudi à 13h et vous savez quoi ? On sera encore là pour vous faire vivre la première défaite de la carrière de Luka Doncic avec la Slovénie. Et si on perd ? On effacera cette conclusion, ouais, comme des mecs qui n’assument rien.