Nike Zoom Freak 3 Stay Freaky : la nouvelle signature shoes du MVP des Finales, cette phrase est beaucoup trop stylée

Fraîchement désigné MVP des Finales NBA, Giannis Antetokounmpo profite sûrement d’un peu de repos amplement mérité quelque part sur une île déserte, entouré de ses frères. Sa part du boulot est faite et c’est son équipementier qui prend désormais le relais avec la sortie des Nike Zoom Freak 3 Stay Freaky disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Double MVP, DPOY, champion NBA et donc MVP des Finales, le Greek Freak a complètement changé de dimension en trois ans. Cela correspond aussi à la sortie de ses signature shoes dont la troisième édition vient justement d’être dévoilée au terme d’une saison idyllique pour Giannis. La silhouette de la grande-soeur est conservée et on remarque l’arrivée d’un strap massif à l’avant du pied pour une meilleure tenue du pied sur les appuis du Grec lorsqu’il traverse tout le terrain en trois enjambées en contre-attaque. Ce n’est pas la première fois que ce strap est présent sur une pompe de chez Nike, c’était même l’une des marques de fabrique de la Nike Kyrie 6 qui avait fait un carton auprès des ballers du monde entier. Pour ce premier coloris de la Nike Zoom Freak 3 baptisé Stay Freaky, les designers de la marque à la virgule ont fait dans la fantaisie en sortant des codes des sneakers à l’instar du style de jeu de The Alphabet. Du bleu et du rose qui aurait vite pu nous faire penser à une volonté de trade pour Miami afin de matcher avec la tenue City Edition du Heat ces dernières années si les Bucks n’avaient pas justement remporté le deuxième titre de leur histoire lors d’une campagne de Playoffs incroyable.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Zoom Freak 2 Good Luck Bad Luck, on reste dans le même code couleur.

les Nike Zoom Freak 2 Good Luck Bad Luck, on reste dans le même code couleur. On les imagine déjà à ses pieds : Kostas Antetokounmpo pour ses débuts avec l’ASVEL à la rentrée.

Kostas Antetokounmpo pour ses débuts avec l’ASVEL à la rentrée. L’occasion parfaite pour les porter : si vous êtes fan des Bucks et que vous souhaitez kiffer votre été, vous serez les rois du camping avec cette paire à vos pieds.

si vous êtes fan des Bucks et que vous souhaitez kiffer votre été, vous serez les rois du camping avec cette paire à vos pieds. On aime : les signature shoes de Giannis sont rentrées dans les habitudes et on n’imagine plus un été sans un nouveau modèle. Attention, futur classique en vue !

les signature shoes de Giannis sont rentrées dans les habitudes et on n’imagine plus un été sans un nouveau modèle. Attention, futur classique en vue ! On aime moins : on aurait adoré le voir porter la Grèce aux Jeux Olympiques de Tokyo pour faire de cette année 2021 l’année de Giannis.

Les Nike Zoom Freak 3 Stay Freaky sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 124,90 euros. Même avec les années et les récompenses qui s’empilent, Giannis garde les pieds sur terre.

Source : Nike