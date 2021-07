Transferts, Free Agency, Draft : de Bradley Beal à Kawhi Leonard, toutes les dernières rumeurs et infos sont ici

Plus que quatre jours. Quatre jours avant la Draft NBA 2021 prévue le 29 juillet. Un événement toujours très attendu à l’intersaison, car en plus des nouveaux prospects qui débarquent dans la Grande Ligue, beaucoup de choses se passent en coulisses : rumeurs, discussions autour de potentiels transferts… bref ça chauffe. Alors on a voulu faire un point complet sur les dernières infos histoire d’être à jour. Let’s Go !

Nous sommes allés pêcher ces informations chez nos amis Shams Charania (The Athletic), Adrian Wojnarowski et Zach Lowe (ESPN), trois noms plutôt fiables dans l’univers NBA. Pas de « Source : tkt » ici, que du solide.

Bradley Beal

Visiblement, Bradley Beal se pose de vraies questions concernant son avenir à Washington. Il adore D.C., mais il veut aussi gagner. Ce week-end, des rumeurs indiquaient une possible demande de transfert dans les jours à venir de la part de Bealou, un scénario qui pourrait devenir réalité d’après les dernières infos. On attend une décision de l’arrière star des Wizards dans la semaine, possiblement avant la Draft de jeudi étant donné que tout deal potentiel incluant BB serait probablement axé autour de plusieurs picks.

Pour le moment, les Wizards n’ont reçu aucune demande de la part de Beal et se concentrent donc sur la Draft et la Free Agency. Si ça devait arriver, la franchise de Washington attendrait évidemment la meilleure offre possible. On peut parler de Golden State (voir plus bas), de Boston éventuellement avec Jaylen Brown – même si on ne sait pas si les Celtics seraient prêts à le lâcher – ou encore de Miami (avec potentiellement Tyler Herro et des picks de draft dans le deal) et bien évidemment Philadelphie (avec Ben Simmons). Pour rappel, Bradley Beal rentre potentiellement dans sa dernière année de contrat et possède donc une certaine marge de manœuvre par rapport à son avenir et un éventuel transfert.

Warriors

Que vont faire les Warriors durant l’intersaison avec leurs picks de draft (7 et 14) voire James Wiseman ? C’est la grande question dans la Baie aujourd’hui, à l’approche du 29 juillet. D’après les dernières infos, les Dubs seraient prêts à lâcher ce genre de package pour un certain Bradley Beal… à condition évidemment que ce dernier se rende disponible. Dans le cas contraire, Golden State devrait utiliser ses deux picks dans la Loterie. Et comme dit précédemment, Ben Simmons semble hors de l’équation.

Ben Simmons

Ce n’est un secret pour personne, les Sixers cherchent un deal pour Ben Simmons, et discutent avec pas mal d’équipes depuis cette fin calamiteuse en Playoffs. Bien évidemment, Philly souhaite une contrepartie calibre All-Star pour continuer à jouer le titre sous l’impulsion de Joel Embiid. C.J. McCollum – un nom qu’on entend pas mal – représente une option intéressante mais Daryl Morey vise plutôt Damian Lillard, qui n’a pour l’instant pas demandé à être tradé.

Si les Sixers venaient à récupérer un joueur solide dans le backcourt durant l’intersaison, genre Kyle Lowry, ils pourraient attendre avant de transférer Simmons, et éventuellement voir ce que Ben peut donner avec un vrai meneur dans le roster. Cela est d’autant plus vrai que le Boomer possède encore quatre années de contrat. Pas de précipitation donc.

Kawhi Leonard

Avec sa player option, Kawhi Leonard peut potentiellement devenir agent libre et donc quitter les Clippers. Avec sa blessure en Playoffs, et les bruits de couloir concernant une soi-disant frustration chez Kawhi par rapport au staff médical de la franchise californienne, le scénario d’un départ semble moins improbable qu’avant mais selon les dernières infos, aucun signe ne pointe aujourd’hui vers une signature de Leonard dans une autre franchise que les Clippers. Les Angelinos peuvent souffler.

Chris Paul

L’une des grandes questions de l’intersaison concerne Chris Paul. Va-t-il prendre sa player option à 44 millions de dollars ou la laisser de côté pour signer un deal sur plusieurs années ? Cela reste un mystère et on verra ce que le Point God va décider, mais il faut savoir que pour les Suns, y’aura le dossier Cameron Payne – agent libre – à gérer ainsi que les futures extensions de Deandre Ayton et Mikal Bridges, potentiellement agents libres restrictifs dans un an.

Lakers

Beaucoup de noms sont associés avec les Lakers depuis quelques jours. Il faut vraiment prendre des pincettes avec ces rumeurs, surtout quand ça parle d’une potentielle arrivée d’une troisième star à L.A., qui ne possède ni le cap space ni les assets pour monter un Big Three aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. C’est notamment à cause de ce manque de ressources qu’une prolongation du meneur Dennis Schroder – agent libre – semble être le scénario le plus probable. Pour quel montant ? Et est-ce que Dennis veut vraiment rester à L.A. ? Cela reste à voir, mais si on devait parier notre maison, on miserait sur une prolongation.

Cependant, des mecs comme Kyle Lowry, Spencer Dinwiddie et DeMar DeRozan seraient également dans les petits papiers du manager général Rob Pelinka. Pour espérer faire venir l’un de ces gars-là, qui sont tous agents libres, il faudrait mettre en place un sign & trade. Pas facile, et puis il devrait y avoir de la concurrence, surtout sur le dossier Lowry. En effet, outre les Lakers, d’autres franchises comme le Heat, les Pelicans, les Sixers et les Mavericks sont sur le coup. Kyle pourrait toucher un contrat avec un salaire entre 25 et 30 millions de dollars à l’année.

En parlant de trade potentiel, les champions 2020 auraient proposé un package Kyle Kuzma – Kentavious Caldwell-Pope à un grand nombre d’équipes au sein de la Ligue, notamment pour obtenir un meneur/playmaker. On apprend aussi que les Lakers et les Kings ont discuté des Finales de conf’ 2002 d’un deal impliquant le sniper Buddy Hield, deal dans lequel Kuz serait impliqué. Ce dernier est l’un des principaux assets pour les Lakers s’ils veulent monter un trade. Visiblement, plusieurs franchises seraient intéressées par ses services.

Lonzo Ball / Pelicans / Bulls

Agent libre restrictif, Lonzo Ball a de bonnes chances de jouer ailleurs qu’aux Pelicans l’année prochaine, eux qui ne comptent pas casser leur tirelire pour conserver Zo (même s’ils peuvent décider de le prolonger pour le trader ensuite). Parmi les principaux candidats pour le recruter, il y a les Bulls, à la recherche d’un meneur et possédant du cap space. Les deux franchises avaient déjà discuté du cas Lonzo lors de la trade deadline du mois de mars. Juste pour info, côté Chicago, si Ball pose finalement ses valises ailleurs, un certain… Derrick Rose pourrait faire son retour dans la Windy City. Emoji gros yeux.

En parlant des Bulls, qui cherchent à retrouver les Playoffs assez rapidement, Tomas Satoransky intéresserait pas mal de monde. Le guard tchèque, qui possède pour le moment un salaire partiellement garanti pour la saison 2021-22, serait en effet dans les petits papiers de plusieurs franchises.

Pour en revenir aux Pels, on propose un package avec le dixième choix de la Draft 2021 et le contrat d’Eric Bledsoe (18 millions en 2021-22, 19 en 2022-23 mais seulement trois millions garantis) voire Steven Adams. L’objectif prioritaire pour NOLA est évidemment d’alléger la masse salariale, notamment pour construire le meilleur roster possible avec Zion Williamson et Brandon Ingram. Reste à voir si les Pelicans peuvent quand même obtenir un choix de draft en contrepartie, comme le 17e des Grizzlies par exemple. La Nouvelle-Orléans et Memphis auraient effectivement discuté d’un tel deal récemment.

Nets

Parmi les dossiers de l’intersaison à Brooklyn, outre les extensions possibles du Big Three Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving et de Landry Shamet (et la fin de contrat de Bruce Brown Jr., agent libre restrictif), on a les agents libres Blake Griffin et Jeff Green. On a déjà parlé de ces deux-là ici, et il sera intéressant de voir comment leur situation va évoluer. Une prolongation de Griffin serait en bonne voie, par contre ça risque d’être un peu plus compliqué pour Green, qui pourrait aller chercher un contrat plus imposant ailleurs.

Bobby Portis

Tout juste champion NBA, précieux lors des Finales contre Phoenix et nouvelle légende de Milwaukee, Bobby Portis s’est mis bien avant d’arriver sur le marché. Et cela pourrait précipiter son départ des Bucks si Bobby cherche avant tout à remplir son compte en banque. Les champions NBA 2021 pourront lui offrir la taxpayer mid-level exception à six millions de dollars, mais Portis pourrait obtenir un salaire à hauteur de la mid-level sur le marché, d’une valeur de 9,5 millions.

Cavaliers / Jarrett Allen

Agent libre restrictif, Jarrett Allen devrait obtenir un gros contrat cet été, probablement avec les Cavaliers qui peuvent s’aligner sur toutes les offres. La franchise de Cleveland compte bien prolonger son jeune pivot, même si les Raptors – à la recherche d’un poste 5 – devraient être agressifs sur le dossier.

Au niveau de la Draft, les Cavs semblent bien chauds pour récupérer l’intérieur d’USC Evan Mobley et l’associer à Jarrett Allen dans la raquette. Et concernant le dossier Collin Sexton, Cleveland envisage toujours un trade mais ce n’est pas pour autant que la franchise de l’Ohio va simplement le refourguer (pour obtenir des picks de draft par exemple), lui qui pesait 24 points de moyenne cette saison. L’objectif est clair pour les Cavs : progresser l’an prochain,

Tim Hardaway Jr.

Auteur d’une belle saison aux Mavericks, Tim Hardaway Jr. s’est mis en bonne position en vue de la Free Agency. Et Dallas compte bien le prolonger si l’on en croit les dernières infos. Dallas pourrait économiser des sous en le laissant filer mais la franchise texane, qui a connu beaucoup de changements en coulisses ces dernières semaines, veut apporter le plus de soutien possible à Luka Doncic, et THJ représente plutôt un bon élément en attaque. Reste à voir si l’arrière shooteur a un projet similaire en tête, et quel sera le montant de son prochain contrat.

Nuggets

Les Nuggets voient deux de leurs joueurs arriver sur le marché de la Free Agency, et pas n’importe lesquels. En effet, Will Barton et JaMychal Green ont tous les deux décliné leur player option pour devenir agent libre. Est-ce que ça veut dire qu’ils sont sur le départ ? Pas forcément. En effet, dans le cas de Barton, il y a un grand intérêt des deux côtés pour continuer l’aventure encore un peu. Pour rappel, Will est à Denver depuis 2015. Dans le cas de Jean-Michel, ça devrait aussi discuter prolongation avec les Nuggets, mais son retour est moins probable. Il faudra voir ce que compte faire Denver, car le gros contrat de Jamal Murray est désormais sur les comptes, il y aura bientôt la prolongation de Michael Porter Jr. à gérer, et Aaron Gordon rentre en dernière année de contrat.

Rockets

On sait que les Rockets rêvent de monter à la Draft pour obtenir le premier choix et prendre Cade Cunningham. Mais ça risque d’être très tendax. Par contre, Houston pourrait grimper un peu plus tard, la franchise texane proposant l’un de ses deux picks en fin de premier tour – à savoir le 23 ou le 24 – avec l’arrière Eric Gordon. Pas sûr que le package suffise cependant vu que Gordon a encore au moins deux années de contrat à 20 millions l’année.

Pistons / Cade Cunningham

Avec leur premier choix de draft, les Pistons semblent destinés à sélectionner Cade Cunningham. À quelques jours du grand événement, la franchise de Detroit continue d’analyser les autres dossiers mais ce serait une énorme surprise de voir Adam Silver appeler un autre nom en premier le 29 juillet prochain.

Myles Turner

Myles Turner dans les rumeurs, quelle surprise ! Habitué à être dans les discussions de transfert, le pivot des Pacers intéresserait des équipes comme Charlotte et la Nouvelle-Orléans. On sait que les Hornets ont besoin d’un pivot, on sait aussi que les Pelicans ont besoin de spacing, alors ce n’est pas vraiment surprenant. Récemment, on a eu droit aussi à des rumeurs concernant une potentielle arrivée de Turner à Golden State. Pour l’instant, rien de bien chaud, mais un dossier à surveiller.

Knicks

Les Knicks seront l’une des franchises à suivre cet été. Avec leur grosse marge salariale et leurs picks de draft, ils peuvent jouer un vrai rôle sur le marché. Jeudi soir, New York pourrait monter à la Draft puisque les Knicks proposeraient leur pick 19 et 21 pour grimper dans la hiérarchie et choisir plus haut. Quelqu’un est intéressé ?

Thunder

Avec ses 850 picks, le Thunder a des options et on peut compter sur Sam Presti pour tenter de monter dans la Draft NBA 2021, Oklahoma City ayant décroché seulement le sixième choix cette année. Le boss d’OKC devrait ainsi contacter les Rockets et les Cavaliers, qui possèdent respectivement le pick numéro 2 et 3, pour essayer de mettre en place un deal.

Voilà voilà, vous savez tout sur les dernières infos et rumeurs qui rythment aujourd’hui l’univers NBA. Avec la Draft 2021 qui approche à grands pas ainsi que la Free Agency, cela devrait chauffer de plus en plus dans les jours à venir, alors restez bien au taquet.

Source texte : Shams Charania / The Athletic, Adrian Wojnarowski & Zach Lowe / ESPN