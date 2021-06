Kawhi Leonard n’est pas du déplacement à Phoenix pour le Game 5 : les jours se suivent et se ressemblent à Los Angeles…

Menés 3-1, les Los Angeles Clippers ne pourront pas compter, une fois de plus, sur Kawhi Leonard face aux Suns pour le Game 5 ce soir. Devin Booker et les siens pourraient donc renvoyer The Klaw en vacances dès ce soir… sans qu’il n’ait joué une seule minute des Finales de Conférence.

Salut Paul George, tu te souviens de Kawhi Leonard ? Mais si, tu sais c’est le mec aux tresses plaquées à la Allen Iverson, avec des mains deux fois plus grandes que les tiennes, qui tournait à 30,4 points de moyenne sur les Playoffs. Non ça te dit rien ? Si je te dis celui qui traîne à l’infirmerie depuis le Game 5 face au Jazz, ça devrait te revenir non ?

Eh oui, encore une fois, The Klaw est absent pour le Game 5 face aux Suns, alors que les Cactus pourraient sortir les Clips dès ce soir. Pour rappel, le champion NBA 2019 était sorti sur blessure lors du Game 4 des demi-finales de Conférence suite à un choc avec Joe Ingles, et la franchise californienne avait alors annoncé que l’ailier souffrait d’une entorse au genou droit. Ça, c’était il y a dix jours et, depuis, aucune nouvelle côté Clippers sur l’indisponibilité et sur le diagnostic exact de la blessure de leur franchise player (no offense Reggie Jackson). Seule news pour le moment, Kawhi n’est donc pas du déplacement avec ses coéquipiers pour le Game 5 face aux Suns, Chris Haynes, le journaliste de Yahoo Sports, ayant précisé que le voyage en avion ne serait pas bon pour le genou de l’Angelino. En effet, les bas de contention ne devraient pas suffire pour le déplacement en Arizona, et on comprend que les six heures en voiture, Google Maps sources tell, ne semblent pas être une option.

Kawhi Leonard blessé depuis dix jours… pas de nouvelles de la part du staff… on rajouterait bien un peu de drama à la sauce Spurs 2018 non ? Pas de soucis, Skip Bayless s’en est déjà chargé. La groupie numéro un de LeBron James de chez ESPN a ainsi annoncé que la star californienne serait mécontente du staff médical des Clippers, qui n’aurait pas bien évalué la gravité de sa blessure. Mais attention à ne pas prendre au pied de la lettre les infos du Cyril Hanouna des US, prêt à tout pour créer du buzz. Dossier à surveiller tout de même, surtout quand on sait comment s’est passé le divorce entre San Antonio et The Klaw, dossier dans lequel le staff médical texan était au cœur du problème. Espérons pour les Clips que l’histoire ne se reproduise pas, surtout quand on sait que Kawhi semblait proche d’une potentielle prolongation cet été.

Ça va faire sept matchs de suite maintenant que Kawhi Leonard se contente de regarder les Clippers depuis le banc ou à la télé, et que l’on a toujours pas de nouvelles de l’état de son genou. Quand on connaît le dossier médical plutôt bien fourni du bonhomme, c’est plutôt inquiétant. Mais à – peut-être – un jour des vacances pour la franchise de L.A, faut-il vraiment tirer la sonnette d’alarme… alors que l’ailier aura tout l’été pour soigner au mieux cette blessure ?