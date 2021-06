Amath M’Baye est forfait pour les Jeux Olympiques : grosse tuile pour les Bleus, qui pour prendre sa place ?

Amath M’Baye – victime d’un pépin – ne pourra pas disputer les Jeux Olympiques avec l’Équipe de France. Resté dans un premier temps avec le groupe malgré sa gêne, M’Baye a finalement renoncé avec le staff des Bleus à sa présence dans l’effectif. Vincent Collet est désormais à la recherche d’un remplaçant et plusieurs noms sont ressortis, parmi lesquels Adrien Moerman, Louis Labeyrie, Joffrey Lauvergne ou encore Mouhammadou Jaiteh.

C’est une grosse tuile pour les Bleus. Suite à un problème médical révélé par l’Équipe, Amath M’Baye est donc forfait et son remplacement pourrait être plus compliqué que prévu, lui qui avait montré de belles choses sur le poste 4 lors de la dernière Coupe du Monde en Chine. Comme quoi, il n’y a pas qu’à l’Euro que nos petits coqs sont touchés sur les côtés. Le Bleu, alors invité surprise de la compétition, avait donné satisfaction en complément de Rudy Gobert dans la raquette, notamment grâce à ses qualités en défense et son adresse à distance. Il faudra remplacer un homme important dans la rotation de Vincent Collet, capable de jouer les 20 minutes qu’M’Baye passait sur les parquets. Une liste de réservistes pour la compétition avait été prévue mais d’après l’Équipe, il ne serait pas improbable que le sélectionneur français aille piocher ailleurs pour remplacer le joueur blessé. Guerschon Yabusele, ancien Celtic, est l’autre ailier-fort retenu pour aller à Tokyo et pourrait être promu dans la rotation du coach. Parmi les joueurs de la réserve, Petr Cornelie et Jaylen Hoard seraient ceux susceptibles de remplacer M’Baye poste pour poste, mais Collet serait frileux de les lancer directement dans la plus grande des compétitions internationales à cause de leur très faible expérience.

Adrien Moerman, déçu d’avoir été initialement laissé de côté pour les JO, avait décidé de dire au revoir à la sélection après son sacre en Euroligue. L’ailier-fort de l’Efes Istanbul, contacté par l’Équipe, aurait peu de chances de faire machine arrière. Mais les anneaux olympiques sont tentants pour ce joueur qui n’a encore jamais disputé une compétition internationale. Son nouveau statut de Champion d’Europe fait de lui un candidat qui en impose. Si Collet venait à faire face au refus (probable) de Moerman, d’autres options resteraient tout de même à sa disposition. Louis Labeyrie en est une. Lui qui connaît bien ce groupe, ayant été sélectionné pour la Coupe du Monde 2019, a un profil d’ailier-fort plus besogneux et agressif au rebond offensif notamment. Livio Jean-Charles, Mouhammadou Jaiteh ou Joffrey Lauvergne ont également pu être évoqués.

Reste à voir quel joueur prendra la place d’Amath M’Baye, mais son remplaçant risque d’être dans un profil bien différent du sien. L’Équipe de France perd en tout cas un bon élément et devra composer sans lui pour aller chercher une médaille au Japon.

Source texte : L’Equipe