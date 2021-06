Preview de la soirée NBA : Acte II entre les Bucks et les Hawks, Acte II du festival Trae Young ?

Personne ou presque n’attendait Atlanta au stade des Finales de Conférence, mais les Hawks n’arrêtent plus de nous surprendre dans ces Playoffs NBA 2021. Vainqueurs du Game 1 sur le parquet de Milwaukee, Trae Young et ses copains reviennent pour doubler la mise.

La logique voudrait que les Bucks réagissent devant leur public ce soir pour remettre les compteurs à zéro. La logique voudrait que la bande à Giannis Antetokounmpo fasse honneur à son statut de favori dans cette série, surtout en étant dos au mur. La logique voudrait que les Hawks baissent un peu le pied maintenant qu’ils ont réussi à obtenir ce qu’ils étaient venus chercher en arrivant à Milwaukee, à savoir l’avantage du terrain. Mais la logique, Atlanta s’en cogne royalement. La preuve, les hommes de Nate McMillan mènent aujourd’hui 1-0 en Finales de Conférence Est, une phrase qui semblait encore improbable il y a seulement quelques semaines, quand les Bucks, les Nets et les Sixers étaient clairement considérés comme les trois poids lourds de la NBA de ce côté-là des États-Unis. Les Hawks, c’est cette jeune équipe sans complexe, un peu (parfois très) insolente, et évidemment talentueuse qui prend les matchs les uns après les autres sans se prendre la tête. Et ça marche. Depuis le début des Playoffs, les Faucons ont remporté six victoires loin de leurs bases pour seulement deux défaites, autant dire qu’ils font leur loi un peu partout où ils passent, de New York à Milwaukee en passant par Philadelphie. Et ils ne se priveront pas d’en ajouter une septième ce vendredi si l’occasion se présente. La preuve, ils vont jusqu’à mettre un coup de pression aux arbitres pour augmenter leurs chances.

Le symbole de ces Hawks qui gagnent, c’est bien évidemment Trae Young. Ce dernier brille tellement qu’il est même en train de devenir le visage de ces Playoffs NBA 2021. Après les Knicks et les Sixers, Ice Trae veut se farcir les Bucks et son Game 1 à Milwaukee est à ranger dans la catégorie des chefs-d’œuvre : 48 points, 7 rebonds, 11 caviars dont un alley-oop avec la planche, un shimmy et une interception. L’insolence et le talent à l’état pur. De quoi frustrer Giannis Antetokounmpo, qui n’a pas trop kiffé voir son équipe prendre la sauce de cette manière. On attend donc une grosse réaction des Bucks ce soir car ce serait une bien mauvaise idée de prendre l’avion pour Atlanta avec un déficit de 0-2 dans les valises. Les hommes de Mike Budenholzer vont devoir hausser le ton défensivement, en particulier face à Trae Young, pour montrer à ces Hawks que tout n’est pas permis. De Giannis à Jrue Holiday en passant par Khris Middleton et Cie, on attend un plan anti-Trae pour obliger d’autres Faucons à step-up. Peut-être que ce sera la soirée de Kevin Huerter, comme lors du Game 7 face aux Sixers. Peut-être que John Collins va faire encore mieux que dans le Game 1 (23 points, 15 rebonds). Peut-être que Clint Capela finira le match avec 20 dunks sur alley-oop. Peut-être que les vétérans Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic vont trouver leur rythme, même si n’oublions pas que le second est touché au genou. Voilà le risque pour les Bucks s’ils décident de vraiment hausser la pression sur Young, capable de distribuer du caviar à foison. Mais c’est sans doute un risque à prendre vu à quel point l’autre est chaud bouillant.

Bucks – Hawks, Game 2, c’est à 2h30 cette nuit. La victoire est quasiment impérative pour Milwaukee afin d’éviter de se retrouver dans une situation ultra compliquée. Mais Atlanta se pointera comme d’habitude, avec l’esprit libéré et la volonté de surprendre une nouvelle fois. C’est devenu la spécialité des Hawks, alors rebelote ce soir ?