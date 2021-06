Les Hawks frustrés par la routine interminable de Giannis Antetokounmpo aux lancers : coup de pression sur les arbitres, ça promet pour le Game 2

Ce soir, vous le savez, c’est le Game 2 entre les Bucks et les Hawks. Et si Trae Young devrait une nouvelle fois être au centre de l’attention, il y aura un autre élément à surveiller de près : la préparation de Giannis Antetokounmpo avant de tirer ses lancers-francs, et plus particulièrement la réaction (ou plutôt non-réaction) des arbitres.

Parce que oui, les Hawks ont décidé de mettre un coup de pression sur les officiels avant la deuxième manche de ce vendredi. D’après The Athletic, la franchise d’Atlanta est particulièrement frustrée de voir les arbitres constamment avaler leur sifflet alors que Giannis brise une règle NBA à chaque fois qu’il se retrouve sur la ligne. Petit rappel, un joueur possède dix secondes pour tirer son lancer, une durée que dépasse habituellement Antetokounmpo avec sa routine interminable. Pourtant, il est très rarement rappelé à l’ordre et n’a pas été sanctionné du tout au cours du Game 1 entre Milwaukee et Atlanta, où il a mis plus de dix secondes pour l’ensemble de ses huit lancers tentés, dont les deux dans les dernières secondes. Forcément, les Hawks veulent voir les arbitres prendre leurs responsabilités, comme ont pu le faire ceux du Game 1 entre les Bucks et le Heat au premier tour des Playoffs. Dans cette rencontre, les arbitres avaient surpris tout le monde en sanctionnant Giannis, et cela a ouvert la porte au débat. Alors que la majorité des fans ne connaissaient sans doute même pas cette règle et que ça passait relativement inaperçu, la longue préparation du Greek Freak est soudainement devenu un sujet à lui seul dans cette postseason, et un moyen de pression pour les adversaires mais aussi pour les fans, qu’on entend parfois compter quand Giannis est sur la ligne.

Il sera donc particulièrement intéressant de voir comment les arbitres vont gérer ça ce soir dans le Game 2 entre les Bucks et les Hawks. On imagine mal Giannis Antetokounmpo être sanctionné à chaque fois qu’il dépasse les dix secondes avant de tirer. Depuis le début des Playoffs, outre ce Game 1 entre Milwaukee et Miami, on a vu les arbitres réprimander le double MVP seulement une fois, c’était dans la série face aux Nets lors du Game 3. Bref, c’est une rareté mais on a surtout l’impression que c’est décidé au pif, et c’est vraiment ce qui pose problème au final. Il y a une règle, à la base elle est là pour être appliquée. On peut cependant comprendre les arbitres quand ils décident de fermer les yeux sur ce point de règlement. Parfois, c’est bien d’avoir un peu de jugeote et de ne pas tout appliquer à la lettre car ça va un peu à l’encontre du jeu. Mais c’est soit l’un soit l’autre, il n’y a pas de juste milieu dans ce cas-là. Le problème aujourd’hui, c’est que la boîte de Pandore a été ouverte et forcément, ça provoque ce genre de polémiques. Les Hawks ne sont évidemment pas la première franchise à se plaindre de la routine de Giannis sur ces Playoffs 2021. C’était également le cas des Nets, avec notamment un James Harden n’hésitant pas à lever les bras au ciel…

On se dit que la meilleure chose à faire, c’est peut-être d’enlever tout simplement cette règle. Ou alors Giannis trouve un moyen pour dégainer plus vite, mais il ne semble pas très chaud pour se transformer en Lucky Luke.

Source texte : The Athletic