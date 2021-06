Le Nigeria fait appel à 13 joueurs NBA parmi les… 49 joueurs présélectionnés pour l’été : pas de doute, Mike Brown a vu large

Le Nigeria devrait comporter un roster avec un bon nombre de NBAers cette année. Pas moins de treize joueurs de la Grande Ligue font partie de l’effectif préliminaire pour le tournoi olympique. Cette liste comporte 49 joueurs au total, ce qui, a priori, paraît un peu trop pour une liste de JO. Mais le Nigeria va successivement jouer les Jeux Olympiques et l’AfroBasket, raison pour laquelle l’effectif est tellement élargi.

Mike Brown, sélectionneur du Nigeria, pourra s’appuyer sur un nombre important de joueurs NBA pour tenter de chercher la première médaille olympique de l’histoire du basket africain. Cette sélection, qui compte un certain nombre de bi-nationaux américains et de nationalisés, aura un effectif de qualité dont il faudra se méfier. Notons dans ses rangs des joueurs tels que Monte Morris, OG Anunoby, Jahlil Okafor, Precious Achiuwa, Festus Ezeli, ou encore Miye Oni, Udoka Azubuike et KZ Okpala. Comme l’indique ESPN, ces huit-là représentent les nouveaux joueurs NBA faisant partie du groupe de Mike Brown, qui s’est félicité de la qualité de son équipe dans la presse.

« Le talent est là. Il faut que tout le monde soit organisé et sur la même longueur d’onde, que tout le monde soit excité à l’idée de faire partie de l’aventure. Nous allons mettre à l’essai une dizaine de joueurs NBA et essayer de composer un roster entre joueurs NBA, joueurs évoluant en Europe et à l’étranger. » – Mike Brown pour The Undefeated

On ajoute aux joueurs précités des mecs tamponnés NBA qui ont déjà porté le maillot du Nigeria comme Josh Okogie, Gabe Vincent, Al-Farouq Aminu, Jordan Nwora et Chimezie Metu, et vous avez un effectif capable de devenir un challenger XXL dans la lutte pour le top 3 des JO.

Mais cette sélection est composée d’un grand nombre de présélectionnés pour une raison : l’AfroBasket se disputera à la suite des Jeux Olympiques, le 24 août, soit deux semaines après la fin des JO. Mike Brown, pour ESPN, indique que les franchises NBA ont pour coutume de ne laisser leurs joueurs que pour une seule compétition internationale en cas de doublette comme cette année. Avec l’enchaînement des deux compétitions, le coach pourrait être contraint de composer deux équipes. Mais avec la profondeur d’effectif que possède Mike Brown, le Nigeria devrait pouvoir être compétitif sur les deux tableaux, en priorisant bien évidemment les Jeux Olympiques.

Mike Brown devrait pouvoir compter sur un grand nombre de joueurs NBA pour affronter ses adversaires. Dans la poule B, le Nigeria affrontera l’Australie, le vainqueur du TQO de Belgrade et le vainqueur du TQO de Split, avec potentiellement la Serbie et les Allemands. Pas facile.

Source texte : The Undefeated, ESPN