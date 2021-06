Chris Paul de retour pour le Game 3 face aux Clippers : CP3 avait besoin de retrouver son ancienne famille, pas sûr que ce soit réciproque

Après avoir loupé les deux premiers matchs des finales de conférence entre ses Suns et les Clippers, CP3 n’allait pas laisser passer le Game 3, à cause du COVID ou quoi que ce soit. C’est officiel, son health & safety protocol est clear, il pourra donc retourner tranquillou souiller son ancien appart : le Staples Center.

De toute façon, Chris Paul ou pas, Dembelé ou pas, les Suns ont gagné les deux premiers matchs. Grosses performances d’un bel effectif bien mené par Devin Booker, Deandre Ayton, Cameron Payne et Monty Williams, drôle de phrase tout de même. Phoenix a remporté ses deux matchs à la maison dans une ambiance très chaude et, finalement, on ne sait même pas si l’Arizona a besoin de lui tellement la passe de Jae Crowder pour Deandre Ayton pour le game winner du Game 2 a peut-être mis quasi-définitivement la tête des Californiens sous l’eau. En tout cas, selon Chris Haynes de Yahoo Sports, le Point God a passé son test cardiaque, ce qui est la dernière étape pour sortir du health & safety protocol, et on pince bien la langue sur le « health ». L’histoire de son COVID est plutôt louche, puisqu’il s’est fait vacciner mais a tout de même chopé le virus (un point pour les antivax), mais Chrissou est asymptomatique et heureusement pour lui il ne dut pas subir une quarantaine de dix à quatorze jours mais une plus courte puisqu’il était donc vacciné on vient de le dire. On ne saura d’ailleurs même pas comment il l’a chopé, sûrement le prix à payer pour faire des TikTok avec ses enfants.

Elle est belle l’histoire de n’avoir jamais atteint les finales de conférence avec les Clippers (grâce à de multiples chokes, cimer Doc Rivers), puis de retourner au Staples mais avec une autre équipe et une avance de deux matchs face à une équipe de Los Angeles qui n’a pas forcément l’air capable de revenir… En effet, Kawhi Leonard ne pourra pas jouer ce Game 3 – et sûrement pas le Game 4 – même si les Clips sont clairement dans le déni de la grosse blessure de The Klaw. L’ancien locataire californien risque en tout cas de retrouver ses bonnes vieilles habitudes et si les hommes de Tyronn Lue sont déjà revenus les deux fois fois précédentes d’un déficit de deux victoires à nada, l’affaire semble cette fois-ci compliquée et il faudra vraiment gagner ce troisième match pour ne pas se retrouver dos au mur pour les possibles quatre prochains matchs.

Chris Paul pourra donc participer au Game 3, et pas qu’en FaceTime cette fois-ci mais bien sur le terrain à prendre les chevilles de quelques Clips et délivrer quelques demi-douzaines de caviars. On espère qu’il n’aura pas perdu le rythme, même s’il était asymptomatique, le deuxième mot préféré des Français après abstention. Rendez-vous cette nuit à 3 heures du matin pour le Game 3, Game 3… 3h… CP3… 3-0 ?

