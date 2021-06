Thomas Heurtel potentiellement forfait pour les Jeux Olympiques : coup dur pour les Bleus, lui qui était chargé de crosser salement Damian Lillard

Avec les Jeux Olympiques qui approchent à grands pas, l’Équipe de France va doucement monter en puissance afin de se préparer au mieux pour la plus grande des compètes internationales. Une compétition qui pourrait cependant se jouer sans Thomas Heurtel…

Réunis à l’INSEP pendant deux jours avant d’entamer la première phase de préparation en vue des JO qui commenceront le 23 juillet prochain, les Bleus ont appris une mauvaise nouvelle, et elle concerne le joueur préféré de David Cozette. D’après les infos de BeBasket, les tests médicaux ont révélé un bobo chez Thomas Heurtel. Un bobo au niveau de la jambe plus exactement, et surtout un bobo qui pourrait obliger le futur joueur du Real Madrid à déclarer forfait pour la compétition. Pour l’instant, rien n’est encore officiellement décidé concernant le statut du joueur pour les JO mais ce scénario semble malheureusement probable. Et ce scénario risque de lui rappeler 2019, quand il avait été contraint de faire une croix sur le Mondial à cause d’une opération au tendon rotulien. Si l’on en croit nos confrères, aucune opération n’est cette fois-ci prévue pour Heurtel, dont la blessure serait assez bénigne bien qu’handicapante pour la suite des événements. Plus d’informations devraient être dévoilées une fois que Thomas aura passé des examens supplémentaires, lui qui va notamment faire un détour par Madrid pour faire un peu de paperasse avec son nouveau club. Pas sûr que le Real soit ravi à l’idée de le voir participer aux JO en étant diminué. En tout cas, nous on croise les doigts pour Thomas Heurtel. On ne connaît aucun autre joueur qui fait autant flipper les Espagnols, et il est tout à fait capable de crosser Damian Lillard, alors on aimerait bien qu’il fasse partie du voyage à Tokyo.

La grande question qui se pose en cas de forfait, c’est évidemment celle de son remplaçant. Le sélectionneur Vincent Collet ne va évidemment pas attendre les résultats des examens à venir pour se pencher là-dessus. Le coach des Bleus avait d’ailleurs déjà un nom en tête, à savoir celui de Rodrigue Beaubois, mais ce dernier a gentiment dit non selon les sources de BeBasket. Dommage, il aurait enfin pu goûter à une grande compétition internationale avec l’Équipe de France, mais il a probablement ses raisons. Le fait d’avoir contacté Beaubois montre en tout cas que Vincent Collet pourrait pêcher un remplaçant en dehors du groupe des quatre réservistes, composé d’Isaïa Cordinier, Axel Toupane, William Howard et Mathias Lessort. Pas vraiment étonnant dans le sens où le profil de ces joueurs-là ne correspond pas vraiment à celui de Thomas Heurtel, meneur de jeu, même si Cordinier est également un élément évoluant dans le backcourt. À suivre donc.

En cas d’absence, la créativité offensive et le culot de Thomas Heurtel risquent de manquer aux Bleus, dont la rotation à la mène pourrait être limitée à Frank Ntilikina, Andrew Albicy et Nando De Colo. Bon ça va hein, on connaît de nombreuses nations qui aimeraient avoir ce trio sous la main mais ça reste un coup dur pour les Bleus.

Source texte : BeBasket