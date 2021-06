Mike D’Antoni également finaliste pour le poste de coach des Blazers : voilà une nouvelle qui va ravir Melo

Comme Becky Hammon et Chauncey Billups, l’assistant coach des Nets Mike D’Antoni aura droit à un second entretien avec le front office des Blazers. Après le départ de Terry Stotts, Portland pourrait donc se tourner vers MDA, bien évidemment reconnu pour son génie défensif (non).

Le manager général Neil Olshey a du pain sur la planche cet été. Comment améliorer son effectif ? Comment organiser le trade de C.J. McCollum en Chine ? Mais surtout, qui va succéder à Terry Stotts sur le banc des Blazers ? Plusieurs noms ont été cités, mais ceux qui revenaient le plus étaient Becky Hammon et Chauncey Billups. Hammon a rencontré pour la deuxième fois la franchise de l’Oregon lundi, tandis que Billups aura droit à un second rendez-vous avec le front office des Trail Blazers dans la semaine. Mais puisque la NBA réserve toujours son lot de surprises, un autre candidat très sérieux au poste de coach de Portland a fuité : Mike D’Antoni. C’est Adrian Wojnarowski, l’insider d’ESPN toujours très bien renseigné, qui l’a annoncé sur Twitter.

Sources: Brooklyn Nets assistant Mike D’Antoni will get a second interview for the Portland job this week. Spurs assistant Becky Hammon met Monday for her second and Clippers assistant Chauncey Billups will also meet again with the Blazers this week. https://t.co/hvexakHlZ6 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2021

Alors qu’on se dirigeait vers la nomination d’un coach rookie, c’est peut-être finalement le coach à la moustache (désormais rasée) qui pourrait diriger la bande à Damian Lillard. Après une année passée aux côtés de son ancien MVP Steve Nash sur le banc des Nets, D’Antoni pourrait donc (déjà) faire son retour en tant que head coach en NBA. L’occasion pour lui de potentiellement retrouver son chouchou à l’époque où il coachait les Knicks puis les Rockets : Carmelo Anthony. Même si Melo s’est assagi et a fini par accepter de sortir du banc tout en récupérant ses tresses, on aurait hâte de voir les retrouvailles entre les deux hommes, même si Anthony arrive en fin de contrat. En cas d’arrivée de l’ancien coach de Houston, l’attaque des Blazers pourrait devenir encore plus explosive grâce à un jeu plus rapide (19e pace cette saison). En revanche, de l’autre côté du terrain, pas de révolution attendue sous Mike D’Antoni. Portlan n’est pas près de retrouver son D… Avec un Damian Lillard qui risque de s’impatienter, Neil Olshey pourrait néanmoins privilégier l’expérience (à défaut de réussite au plus haut niveau en Playoffs et de capacité d’adaptation dans les moments cruciaux), et donc opter pour l’assistant coach des Nets.

Qui sera l’heureux élu – ou heureuse élue – et obtiendra la place de coach des Blazers ? Becky Hammon, souvent citée ces dernières années, qui pourrait devenir la première femme head coach en NBA ? Ou plutôt Chauncey Billups, ancien grand meneur mais qui n’a jamais occupé un tel poste ? Mike D’Antoni pourrait bien venir jouer les trouble-fête dans ces discussions et prendre la place aux deux premiers finalistes. Réponse bientôt.

Source texte : ESPN