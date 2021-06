Le alley-oop de Deandre Ayton analysé à la loupe : retour sur une dernière action incroyable, en mode plaquette

Menés d’un petit point avec seulement 0,9 seconde à jouer, les Suns avaient besoin d’un miracle pour espérer repartir avec la victoire dans le Game 2 de leur série contre les Clippers. Et miracle il y a eu puisque Jae Crowder a réussi à trouver Deandre Ayton pour un alley-oop improbable. Il fallait qu’on revienne sur cette action, plaquette en main.

# 0,9 seconde au chrono, les Suns à -1

Après les deux lancers-francs manqués par Paul George, les Suns ont récupéré le ballon pour une ultime possession avec l’opportunité de passer devant. Phoenix a terminé cette dernière avec un 3-points de Mikal Bridges dans le corner. Un 3-points raté, mais la balle sort en faveur des hommes de Monty Williams avec 0,8 seconde au chrono. Pendant que les arbitres passent par le stand vidéo pour confirmer leur décision et bien checker le temps, le coach de Phoenix a l’occasion de mettre en place un système et pense logiquement à une passe alley-oop envers Deandre Ayton étant donné le faible temps de jeu qu’il reste. On peut l’entendre dans le huddle : « DA, s’il te lance la balle, il faut que tu essayes de dunker. Okay ? »

"DA – if he throws it, you gotta try to dunk it. Okay?" 🤯 SOUND ON to hear Monty Williams in the @Suns huddle before Deandre Ayton's game-winning tip-in!#ThatsGame #NBAPlayoffs pic.twitter.com/yCDqHmVF1L — NBA (@NBA) June 23, 2021

# Les joueurs sur le terrain

Avec 0,9 seconde à jouer, le alley-oop semble l’option la plus probable. Cependant, selon les règles NBA, un catch-and-shoot en mode Lucky Luke est également possible car on est au-dessus des 0,3 seconde (coucou Trent Tucker), ce qui représente le minimum de temps pour pouvoir déclencher un tir classique. Ainsi, sur le parquet, on retrouve côté Suns le pivot Deandre Ayton, deux gros shooteurs avec Devin Booker et Cam Johnson, ainsi que Mikal Bridges (42,5% à 3-points cette année, 84% aux lancers-francs), tout ça avec Jae Crowder à la remise en jeu. Pour faire face à ce cinq, Tyronn Lue aligne Ivica Zubac face à Ayton, trois défenseurs de périmètre avec Nicolas Batum (sur Booker), Pat Beverley (sur Bridges) et Paul George (sur Johnson), ainsi que DeMarcus Cousins pour gêner la remise en jeu de Crowder avec ses 208 centimètres.

# L’écran de Devin Booker

Devin Booker a pris cher cette nuit, lui qui a terminé avec un nez dans un sale état. Mais quand il a fallu se mettre sur la route d’Ivica Zubac, 2m13 pour 109 kilos, il n’a pas hésité une seule seconde. Avant la remise en jeu de Jae Crowder, on voit Deandre Ayton placer un petit écran sur Paul George à hauteur de la ligne des 3-points pour ouvrir une brèche à Cam Johnson, qui vient se placer du côté opposé de Crowder, derrière l’arc. Tout de suite après avoir placé son écran, DA coupe vers le panier et c’est alors que Devin Booker se met sur la trajectoire du pivot des Clippers. Nicolas Batum, en défense sur Book, reste avec l’arrière star des Suns et est dos au jeu au moment où Crowder balance la balle. L’écran de Booker provoque un temps de retard chez Zubac, incapable de le combler ensuite. La différence est faite.

# L’exécution parfaite

L’exécution sans ballon est bonne jusqu’ici, mais encore faut-il lâcher la bonne passe au bon moment afin de pouvoir conclure. Et spéciale dédicace à Jae Crowder, qui envoie un vrai caviar depuis la ligne de fond pour permettre à Deandre Ayton de claquer le tomar de la victoire, profitant également d’un DeMarcus Cousins qui ne fait pas vraiment un gros travail de dissuasion. Le timing est parfait, le résultat aussi. Les Clippers demandent un goaltending, et probablement aussi une violation de l’horloge, bref ils demandent tout ce qu’ils peuvent demander pour éviter le scénario catastrophe. Mais trop tard. Le panier est validé à juste titre, et les hommes de Tyronn Lue ne s’en remettront pas.

Les Clippers tenaient la victoire et l’égalisation dans la série. Mais en 0,9 seconde, il peut se passer énormément de choses en NBA. Nouvelle preuve avec cette action parfaitement exécutée par les Suns. L’écran de Devin Booker, la passe de Jae Crowder, le finish de Deandre Ayton. Par-fait !