Réaction à chaud : le Game 5 de Kevin Durant face aux Bucks, en mode all time… envoyez le replay !

Au sortir d’un tel match (résumé ici) et d’une telle performance (dont on parle là), il fallait bien qu’on en parle. Qu’on en parle très vite. Alors le mode Twitch improvisé fut mis en branle, et voilà comment vous avez gagné 30 minutes de réaction à chaud à déguster avec le petit déjeuner.

49 points en 48 minutes, 17 rebonds, 10 passes, 3 contres et 2 interceptions. A 2000/50 au tir à peu près, tout en ayant défendu le fer toute la soirée, tout en ayant mangé des mandales de P.J. Tucker et d’autres soldats. La soirée de Kevin Durant est d’ores et déjà entré dans l’histoire de la NBA, et il fallait donc réagir, du tac-o-tac, ensemble. 30 minutes de grimaces, 30 minutes à s’interloquer, le passage incroyable d’un certain Antoine Griezmann toujours dans les bons coups, et au final une vidéo à déguster entre les croissants et le pâté croûte, car vous n’êtes un vrai que si vous vous enfilez de la charcuterie (ou du fromage) avant 9h du matin.

Le genre de match pour lequel une boxscore et des highlights ne suffisent pas, alors on vous file le dessert. A consommer sans modération, plusieurs fois par jour.