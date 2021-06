NBA Top 5 de la nuit : énorme surprise, on parle de l’un des 15 267 tirs marqués par Kevin Durant cette nuit

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : le méga-forçage du jour c’est d’avoir poussé le bouchon assez loin pour mettre le seul panier du match de James Harden dans ce Top 5.

#4 : Blake Griffin 2015 mode activated, la bise aux fans de Detroit. Ouais, nous aussi on force.

#3 : la spéciale Giannis Antetokounmpo face à Blake Griffin. Reculer de deux bons mètres, faire fumer les naseaux et les sabots, et finir en force près du panier.

#2 : cette nuit le Greek Freak était partout, et il a aussi montré pourquoi il était l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue depuis quelques années déjà.

#1 : alors ce shoot, CE shoot-là, Kevin Durant est peut-être le seul au monde capable de le mettre, à ce moment-là d’un match, à ce moment-là d’une série de Playoffs.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !