Les highlights de Kevin Durant lors du Game 5 : six minutes de pure folie, KD est tellement loin qu’on ne le voit même plus

Alors qu’on attendait un grand Kevin Durant puisque Kyrie Irving était blessé et que James Harden allait jouer avec des béquilles, on a eu du gigantesque KD ! KD XXL ! KD menu maxi best of supplément boîte de 49 nuggets !

Dans son style, qui n’est autre que scorer sur la tête de n’importe qui, Kevin Durant a fumé les Bucks en leur collant un triple-double à 49 pions, et c’est un condensé de plaisir en images ! P.J. Tucker est officiellement le petit frère de Durantula, à quasiment chaque action il se fait déborder ou tirer sur sa tête. L’ancien Rocket devra bientôt passer devant le juge pour savoir s’il préférera être gardé en vacances par Tonton Bron ou Tonton Kevin. Cupcake, en plus de magnifier le basket avec son pull-up démentiel, nous offre des très bons drives. Alors oui c’est vrai que quand il lève le bras, il peut bricoler l’écran géant du stade mais tout de même il pénètre comme à l’ancienne. Et qui dit triple-double dit Russell Westbrook passes : puisque Milwaukee est obligé de mettre P.J. Tucker, Giannis Antetotut’esfaitmanger, Khris Middleton, Air Bud, Prime Zac Efron dans High School Musical et Raphaël Varane contre l’Allemagne pour tenter de garder le numéro 7 sous la barre des 50 points, Slenderman lâche des assists très smooths. Oui, avec ses bras, une passe ressemble à un main-à-main mais il claque dix passes avec toujours une très bonne vision, pour un Bruce Brown MVP ou un Blake Griffin qui revit. Puisque la Faucheuse était sur une nuit all-time, on peut voir un tir méga-supercalifragilisticexpialidocious-clutch alors qu’il est totalement déséquilibré. Enfin bref, on vous spoile pas trop et on vous laisse juste apprécier l’un des meilleurs scoreurs de tous les temps après Kyle Kuzma en Summer League.

Des jumpers, des 3-points, des drives, des passes, des calvities : Kevin Durant aura MANGÉ tout cru les pauvres Daims, incapables de se défendre face à Easy Money Sniper. Juste trop fort, allez on profite et on remercie.