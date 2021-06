Highlights de la All-NBA First Team 2020-21 : cinq monstres du jeu réunis dans une vidéo, vous savez quoi faire

Les All-NBA Teams ont été annoncées et les effectifs donnent plutôt envie, c’est le moins qu’on puisse dire. Alors la chaîne YouTube de la Ligue a sorti les highlights de la All-NBA First Team 2020-21 et… il fallait absolument qu’on vous partage ça.

Dans cette vidéo on a de tout : les dunks de Nikola Jokic, les 3-points de Giannis Antetokounmpo, les lancers-francs de Luka Doncic, la défense de Stephen Curry et les sourires de Kawhi Leonard… Oups, on confond quelques trucs. On retrouve bien sûr dans cette mixtape ce qu’ils savent tous faire, et c’est vraiment pas mal. On peut tout de même distinguer dans cette vidéo deux familles. Dans la famille des magiciens on demande le papa Steph, le fiston Luka, et le cousin un peu chelou qui vient de loin – on sait pas trop comment il fait ce qu’il fait mais il le fait – Nikola. Puis y’a la famille des mecs plus athlétiques composée de l’oncle européen Antetotontonkounmpo, et l’autre oncle assez discret un peu éloigné Leonard, les deux en tout cas postérisent TOUT sur leur chemin.

Des dunks, des passes, des tirs, des dribbles : cette vidéo c’est la moulaga des cinq meilleurs joueurs de la saison d’après la NBA. On a absolument tout ce qu’il faut alors on se relaxe, on clique sur play et on apprécie le fait de vivre à la même époque que tous ces gars-là.