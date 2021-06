Les NBA All-Defensive Teams 2020-21 dévoilées : les Sixers frappent fort, l’Est aussi, et Mikal Bridges… joue au ping-pong

Alors qu’on se préparait à voir Trae Young et les Hawks retourner Philadelphie, on a reçu la petite notif de l’oiseau bleu pour nous prévenir que les NBA All-Defensive Teams étaient tombées et du coup, ni une ni deux, on a décidé de prendre la plume pour vous résumer un peu les votes entre cohérence, petites surprises et… le folklorique.

Chaque année c’est un débat qui enflamme la plaine et qui anime vos apéros : qui sont les cauchemars des attaquants, ceux qui passent la saison dans la gorge de tes joueurs préférés et qui ne passent une bonne nuit que si l’adversaire finit à 3/18 ? En bref, qui sont les meilleurs défenseurs de l’année ? On vous embrouille pas plus longtemps, on partage les gros tableaux et on en discute juste après.

Premier constat : une forte représentation des équipes de l’Est avec sept joueurs pour les seules équipes de Philadelphie, Miami et Milwaukee. Les Sixers profitent de leur bilan et du deuxième defensive rating pour caler trois joueurs dont Matisse Thybulle, le seul remplaçant du lot. S’agissant du premier cinq, finalement une certaine logique avec les trois finalistes du DPOY (dont un vote à l’unanimité pour Gobert et Simmons) et la doublette de Milwaukee qui a fait grave le taf cette saison. Difficile de voir un quelconque scandale dans ce choix. S’agissant de la seconde team par contre… on sent que les poils de certains vont commencer à se hérisser sévèrement. Objectivement, on ne va pas commencer à taper sur les joueurs en question, il n’y a que des bons défenseurs ici, c’est pas comme si ils avaient sélectionné Andre Drummond hein, mais l’absence de certains fait un peu tilt. On pense notamment à Mikal Bridges qui a passé l’année à s’occuper des meilleurs joueurs adverses avec succès et qui continue à mettre tout le monde dans sa poche en Playoffs. S’il prend ce vote personnellement (GIF Jordan), on n’aimerait pas être le prochain joueur qui croisera sa route. Certains s’étonneront aussi du peu de votes pour Luguentz Dort même si le joueur souffre sans doute du bilan du Thunder et des raclées subies sur toute la fin de saison. En gardant le même abattage l’an prochain et avec un meilleur bilan, il aura sa place. Pour le détail des votes des « recalés », c’est juste en-dessous.

Comme d’habitude, les votes des uns et des autres ne feront pas l’unanimité mais on s’étonnera de quelques « surprises » comme Christian Wood ou encore… Daniel Theis. (vraiment ?) Julius Randle a, semble-t-il, quelques copains parmi les journalistes de New York pour récupérer autant de voix même si le bilan collectif des Knicks méritait un peu de lumière. Enfin, il faudra qu’on nous explique pourquoi Myles Turner fait partie de la catégorie des forwards alors qu’aux dernières nouvelles, il jouait au même poste que Clint Capela qui est avec les pivots. Toujours la NBA et sa logique qui échappe aux faibles esprits que nous sommes.

Les NBA All-Defensive Teams ont été dévoilées et on se doute que les choix vont faire parler, notamment dans l’Arizona. Globalement une sélection logique mais soyons honnêtes cinq minutes, c’est un débat qui n’aboutira jamais à un choix parfait et il y aura toujours des mécontents à droite à gauche. En attendant, on vous laisse nous partager votre sélection pour cette année dans les commentaires.

