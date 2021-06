NBA Top 10 du jour : Kawhi Leonard a DÉ-TRUIT Derrick Favors, le poster de ces Playoffs 2021 ?

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Kevin Huerter a fait la totale à Furkan Korkmaz : petit crossover puis le spin move pour envoyer l’ailier turc au lit. Y’a pas que Trae Young qui sait dribbler en Géorgie.

#9 : John Collins sait sauter jusqu’au plafond et ça sert aussi pour renvoyer Tobias Harris à ses études. Not in my house !

#8 : Même avec Pat Beverley dans l’aisselle, Jordan Clarkson ne garde que l’arceau dans les yeux. Well done bucket boy !

#7 : Bojan Bogdanovic a cru qu’il allait pouvoir mettre Kawhi ET PG sur un joli poster mais le cyborg a noté une anomalie et a rejeté sa demande.

#6 : Defensive Team mode activé pour Ben Simmons qui peut finir tranquillement à deux mains pour la sécurité.

#5 : Paul George se balade dans la défense du Jazz avant de monter au cercle. Donovan Mitchell peut avoir la rage, le and one est validé.

#4 : Laisser Dwight Howard dans son dos avec un peu de place c’est l’assurance de se faire éclater sur un ballon lobé. À croire que la jeune génération n’a pas connu le D12 de 2010.

#3 : Les Sixers ne savent toujours pas faire de box outs et John Collins ne s’est pas privé pour aller aplatir tout ce beau monde avec un putback.

#2 : Voir #3. Voilà, c’est tout.

#1 : Kawhi Leonard est un grand malade et Derrick Favors s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Le poster de ces Playoffs 2021 ?

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !