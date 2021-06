Récap de la nuit NBA : les Hawks égalisent et les Clippers font de même, le suspense s’invite à la fête

Deux matchs au programme de notre récap et deux séries bien similaires en termes de suspense. Deux équipes ont l’occasion de frapper un grand coup en passant à 3-1 tandis que deux équipes veulent recoller à 2-2. Aussi, les deux équipes dans la moins bonne posture reçoivent. Le résultat ? Les deux équipes dans la meilleure posture ont perdu. Les deux équipes dans la moins bonne posture ont donc égalisé, mais n’ont pas récupéré l’avantage du terrain et se déplacent toutes deux mercredi soir chez les équipes en meilleure posture. Vous l’avez ?

Les matchs de la nuit

Hawks – Sixers : 103-100

Clippers – Jazz : 118-104

Ce qu’il faut retenir

Hawks – Sixers : les Sixers manquent le coche et c’est bien dommage ! Pourtant maîtres de la rencontre à l’entracte, les gars de Philly se sont désintégrés devant le hustle de Hawks, poussés par une ambiance de feu. Les grands bonhommes de cette soirée ? John Collins, Trae Young et Ben Simmons. A contrario, Joel Embiid a envoyé un 4/20 au tir et foiré les dernières possessions de son équipe. Nous y sommes, 2-2, balle au centre et église là où il faut dans le village… que demander de mieux ?

Clippers – Jazz : c’était long, un peu ennuyant, mais la finalité se veut magnifique pour les Clippers. Alors qu’ils étaient menés 2-0, les Angelinos ont su réagir en renouant avec le succès à domicile. Les hommes forts de la rencontre ? Côté Jazz, Donovan Mitchell a envoyé 37 points mélancoliques au possible. Sa solitude n’a pas pu déstabiliser le trio Marcus Morris – Paul George – Kawhi Leonard. On a vibré devant le poster du Klaw sur Royce O’Neale. Une mention honorable pour notre Nico et le bonnet d’âne pour Rudy. À défaut d’avoir eu le suspense dans ce match, on l’a dans cette série.

Quelques temps-forts de la nuit

Le point sur les séries

Premier tour :

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 4-1

– Celtics : 4-1 Sixers – Wizards : 4-1

– Wizards : 4-1 Knicks – Hawks : 1-4

: 1-4 Clippers – Mavericks : 4-3

– Mavericks : 4-3 Nuggets – Blazers : 4-2

– Blazers : 4-2 Suns – Lakers : 4-2

– Lakers : 4-2 Jazz – Grizzlies : 4-1

Demi-finales de conférence :

Nets – Bucks : 2-2

Sixers – Hawks : 2-2

– Hawks : 2-2 Suns – Nuggets : 4-0

– Nuggets : 4-0 Jazz – Clippers : 2-2

