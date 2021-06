Kyle Kuzma pourrait se faire transférer par les Lakers cet été : qui veut d’un joueur qui a complètement disparu en Playoffs ?

Kyle Kuzma n’est pas en odeur de sainteté chez les Lakers et on comprend pourquoi. Prolongé en décembre 2020 après des rumeurs de trade autour de lui, l’ailier des Lakers a réussi à négocier un bon tarot à 13 millions de dollars l’année. Le problème, c’est que le jeune joueur s’est bien planté en Playoffs quand les champions en titre avaient besoin de lui, de quoi se retrouver dans la liste des indésirables à Los Angeles.

Pas évident d’être un Laker pour Kuzma. Après deux premières saisons prometteuses, les Lakers comptaient sur lui pour faire partie de l’aventure LeBron James – Anthony Davis en Californie. On se rappelle que le management des Lakers avait émis une objection sur l’inclusion de Kuzma dans le package pour obtenir AD à l’été 2019 et finalement, c’est ce même Kuz’ qui serait placé dans la liste des indésirables cet été. Cette saison aurait pourtant pu être celle de l’éclosion pour Kyle avec les indisponibilités récurrentes de Davis et la longue absence de LeBron. Au final, Kuzma a bien rempli son rôle de contributeur en saison régulière mais sans jamais faire plus. Difficile de lui mettre sur le dos la mauvaise fin de saison de L.A. et la dégringolade de son équipe sans LeBron et AD, mais ça reste un peu décevant quand on se souvient de sa campagne rookie à 16 points de moyenne et sa saison sophomore à 18. Mais le pire, c’est que son apport dans les Playoffs a été quasi nul. Lui qui avait pu apporter son aide en tant que role player dans le parcours victorieux de l’an dernier n’a été que l’ombre de lui-même : 6,3 points de moyenne face aux Suns à 29% de réussite au tir, c’est juste tragique. Le joueur de 25 ans a même été calamiteux dans les matchs 1, 2 et 6 en cumulant quatre malheureux points sur les trois rencontres, pour environ 19 minutes de temps de jeu par match. Avec un AD blessé, les Lakers n’auraient clairement pas dit non à un Kuzma qui se bouge un peu plus.

Le journaliste de NBAanalysis.net Evan Massey, qui cite un agent NBA comme source, affirme que les Lakers cherchent un point de chute pour Kyle Kuzma afin de récupérer une contrepartie permettant de mieux entourer LeBron James et Anthony Davis. Son irrégularité pourrait lui coûter sa place dans le roster de Frank Vogel. D’après les dernières infos, les Lakers ne le lâcheront pas à vil prix mais si une bonne occasion se présente, le Kuz’ devra vite faire ses valises. Kyle Kuzma aurait peut-être besoin d’un nouveau challenge pour avoir un plus grand rôle. Mais à l’heure actuelle, aucune équipe n’est ressortie dans les rumeurs. Après un état des lieux des équipes en reconstruction, de la projection spéculative et fictive, on se demande qui serait preneur d’un poste 3-4 à développer dans la Ligue. Même si le marché n’est pas totalement bouché, ce poste est en général occupé par des joueurs en développement dans les petites équipes et difficile de voir la plus-value pour ce genre de team. Et dans une équipe de Playoffs en tant que sixième homme, le CV de Kuzma n’a pas vraiment été mis en évidence…

Kyle Kuzma toujours un Laker à la rentrée ? Difficile à dire en ce moment. L’ailier-fort est au plus bas de sa valeur marchande et attendre que l’ailier se dévoile sous un meilleur jour serait peut-être plus intelligent. Même si le marché risque de s’ouvrir et que les rumeurs iront crescendo jusqu’à la Draft, il ne faudrait pas que les Lakers perdent un potentiel asset contre rien, donc c’est un dossier qu’ils devront bien gérer s’ils veulent bien se recharger pour la course au titre.

Source texte : NBA Analysis Network