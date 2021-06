Kemba Walker et les Celtics voudraient divorcer : 73 millions à dépenser pour récupérer Kemba, quelqu’un est chaud ? Non ? Normal

L’aventure de Kemba Walker du côté de Boston serait-elle sur le point de se terminer ? D’après les dernières infos, le casseur de chevilles au genou cassé voudrait changer d’écurie et les Celtics seraient chauds également pour passer à autre chose. Pas vraiment une surprise vu le scénario de la saison, mais bonne chance pour mettre en place un transfert vu le contrat de bonhomme.

Recruté par Boston à l’été 2019 pour prendre la place de Kyrie Irving, Kemba Walker a probablement déjà joué son dernier match avec les Verts. Selon les sources de Farbod Esnaashari de Bleacher Report, les deux camps demandent le divorce après une année compliquée au sein du couple. Kemba a brillé par ses absences du domicile conjugal et a trop souvent côtoyé l’infirmière de Boston, ce qui n’a pas trop plu à la franchise des Celtics. Mais Walker reproche à cette dernière d’avoir flirté avec d’autres joueurs comme Jrue Holiday, que l’ancien président Danny Ainge aurait visé dans des discussions de transfert avec les Bucks après à peine un an de mariage. Pas très élégant tout ça. Résultat, la famille Celtics – touchée en plus par le COVID – a souffert avec un bilan de seulement 36 victoires pour 36 défaites au terme de la saison régulière 2020-21, et une sortie brutale au premier tour des Playoffs face aux Nets. Ce potentiel divorce entre Kemba Walker et les Celtics s’inscrit dans une logique de grand changement à Boston, un changement marqué évidemment par le départ de Danny Ainge et la nomination de l’ancien coach Brad Stevens en tant que nouveau président des opérations basket. Les Celtics vont continuer à construire autour des deux jeunes stars Jayson Tatum et Jaylen Brown mais Stevens va devoir bien gérer ce premier gros dossier avec Kemba Walker, tout en trouvant le meilleur coach possible pour la saison prochaine.

Maintenant, le petit souci dans tout ça, c’est que trouver un bon trade pour Kemba s’annonce un peu compliqué. Juste pour rappel, Walker, c’est encore une année de contrat à 36 millions de dollars, avec une player option à 37,6 millions qu’il ne laissera jamais filer. Au total, on est donc sur un contrat de deux ans à plus de 73 millions de billets verts, tout ça pour un joueur qui a raté une trentaine de matchs cette saison (seulement 99 matchs joués sur 144 lors des deux dernières saisons régulières, et forfait lors des deux dernières rencontres de Playoffs cette année) et qui ne semble plus vraiment en état physique pour retrouver un vrai niveau All-Star. On aime bien Kemba hein, et il était encore capable d’apporter ses 20 points – 5 passes cette saison quand il était sur le terrain mais quand on prend en compte l’ensemble de son dossier, sa cote n’est aujourd’hui pas très élevée sur le marché. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’intérêt de la part d’autres franchises, juste que les Celtics devront lâcher plus pour espérer se débarrasser du reste de son contrat, comme des choix de draft par exemple. Et puis quand vous essayez de transférer un mec qui pèse 36 millions, eh bien le plus souvent il faut prendre autant en échange pour faire fonctionner la transaction, sauf si vous négociez avec une franchise qui possède une grosse marge salariale. Tiens, ce sera le cas des Knicks cet été, de quoi monter un trade pour envoyer Walker – originaire du Bronx – vers la Grosse Pomme ? On se dit que c’est pas impossible car les hommes de Tom Thibodeau ont montré de grosses limites offensives en Playoffs. Farbod Esnaashari mentionne également les Dallas Mavericks comme possible destination, à travers un potentiel transfert impliquant Kristaps Porzingis, qui pèsera plus de 31 millions de dollars l’an prochain. On sait que KP n’est plus vraiment en odeur de sainteté à Dallas, et que les Mavs ont cruellement besoin d’un playmaker pour aider Luka Doncic. Mark Cuban serait-il prêt à tenter le coup ? À voir. Dernière possibilité à la sauce TrashTalk, pourquoi pas un transfert avec les Hornets, avec Kemba qui revient en héros à Charlotte et Gordon Hayward qui fait son grand retour à Boston ? Non on déconne.

L’expérience Kemba Walker à Boston risque de se terminer bientôt après deux ans de vie commune, avec forcément une pointe de déception des deux côtés. Ensemble, Kemba et les Celtics ont connu les Finales de Conférence Est à Disneyland l’an dernier, ce qui restera comme le meilleur souvenir du couple malgré une élimination face au Heat. Mais aujourd’hui, il faut passer à autre chose.

