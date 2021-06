Brad Stevens s’est mis à la chasse au coach : l’objectif ? Trouver celui qui fera mieux que lui

Lors du dernier thriller chez les Celtics, Danny Ainge a pris sa retraite et le très jeune Brad Stevens a donc reçu une promotion sympa pour devenir le boss des opérations basket. Les deux premiers boulots de Brad seront donc de faire de Tacko Fall un starter et le franchise player à Boston, mais aussi de trouver un nouveau coach pour ses C’s.

Selon Adrian Wojnarowski, Brad Stevens vient donc d’avoir la permission pour faire du tampering commencer sa chasse au coach, et Coach Stevens aurait déjà plusieurs noms en tête. Chauncey Billups en premier lieu, actuel entraîneur adjoint chez les Clippers à qui les Blazers font déjà de l’œil, mais récupérer une franchise aussi prestigieuse que celle du Massachusetts pourrait pencher dans la balance de Mr Big Shot. Darvin Ham ensuite, ancien joueur NBA qui a participé au Slam Dunk Contest 1997 en compagnie de deux petits gars nommés Kobe Bryant et Ray Allen, actuel entraîneur adjoint en NBA depuis 2011, et des Bucks depuis 2018. Puis Charles Lee, ancien joueur professionnel qui a beaucoup joué en Europe et qui est lui aussi coach adjoint en NBA depuis 2012 et des… Bucks depuis 2018, un profil similaire donc à Dunkin Darvin. Jamahl Mosley ? Ancien joueur professionnel lui aussi, devenu assistant coach NBA en 2007 et depuis 2014 chez les Mavs. Puis, pour finir, Ime Udoka, ancien joueur NBA également passé coller quelques pastilles à… Vichy) et entraineur adjoint NBA depuis 2012 et depuis cette saison aux Nets. Info relativement méga stylée du jour à propos de Ime, c’est que le mec est aussi le compagnon de Nia Long, ce qui donnera encore plus envie à J. Cole de rejoindre les Celtics si le futur cocu est engagé.

Une première sélection de coachs assez similaires dans leurs profils, Brad Stevens a donc le choix. Il faudra choisir un coach talentueux certes, mais également un homme avec du charisme car oui, même si Kyrie Irving est parti, le vestiaire des Verts a toujours pas mal de caractère. On parle d’un futur coach qui devra notamment canaliser le cannibalisme parfois contre-productif de Jayson Tatum. Brad Stevens, qui avait vu JT0 grandir avec lui, arrivait à maintenir une sorte de respect mutuel, même si dernièrement le numéro 0 semblait agir sans laisse. Il faudra également réussir à faire tourner ce foutu duo avec Jaylen Brown pour l’exploiter du mieux possible et, le cas échéant, faire en sorte que Kemba Walker joue mieux qu’un Cameron Payne fatigué et droitier.

Brad Stevens n’est pas tombé sur n’importe quel dossier à régler comme première mission, puisque trouver un nouveau coach sera donc la base de la nouvelle. On espère surtout que Brad sera aussi performant en tant que GM qu’en tant que coach, au moins à ses débuts.