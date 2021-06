James Harden out pour le Game 3 face aux Bucks : pas de date de retour annoncée, mais en cas de victoire les Nets prendront leur temps

James Harden, blessé lors de la première minute du premier match de la série face aux Bucks, ne sera donc pas de retour pour le prochain match de son équipe. La durée exacte de l’indisponibilité du barbu n’a pas été annoncée par Steve Nash et les Nets mais, à vrai dire, Brooklyn n’est pas dos au mur et à 2-0 dans cette série, le temps semble donné pour que Ramesse revienne à 100%. Jeff Green, touché à la cheville, est également écarté pour le Game 3 mais devrait pour sa part être sur pied pour le suivant.

Les Nets ont su dégager une grande puissance tout au long des deux premiers matchs de leur série face à Milwaukee. Forts d’un casting cinq étoiles à tous les postes, Brooklyn a transpiré la sérénité, et ce malgré la blessure du MVP 2018, bien remplacé dans le cinq avec des minutes réparties entre Bruce Brown et Mike James qui ont apporté satisfaction sur d’autres secteurs. Très honnêtement ? On comprend que les Nets ne soient pas pressés de voir revenir leur gaucher, et plusieurs raisons peuvent être mises en avant. Tout d’abord, il semblerait que les Nets ne se débrouillent pas trop mal sans leur star. Il faut dire que Brooklyn ne manque pas de scoring en son absence avec Kevin Durant et Kyrie Irving sur le pont. Sur le plan du playmaking, les Nets ont néanmoins perdu leur métronome attitré car Kyrie, beaucoup plus à l’aise dans un rôle de combo scoreur, avait laissé avec bonheur les clés de la distributions au Barbudo durant la saison. Mais le nouveau venu du mois d’avril Mike James apporte de bonnes minutes dans le rôle de meneur et Kyrie peut lui aussi, par moments, parvenir à récupérer le rôle qu’il connaissait aux Cavs et aux Celtics. Bruce Brown de son coté apporte sa défense et une rudesse qui permet de contenir les extérieurs adverses tels que Jrue Holiday ou Khris Middleton.

Bien que les Nets s’en sortent bien pour le moment, il n’est ici absolument pas question de dire qu’ils sont… meilleurs sans James Harden. Dans la discussion pour le trophée du MVP pendant un moment, Ramesse s’en était fait évincer en raison d’une blessure à l’adducteur, celui-là même qui a été touché lors du premier match de la série après 20 petites secondes de jeu. Steve Nash a en tout cas déclaré que son joueur espérait revenir dès dimanche pour le match 4, mais a également ajouté que les Nets devaient peser le pour et le contre et prendre le moins de risque possible pour leur guard. De son côte, Jeff Green a été gêné par des problèmes au pied toute la saison et sa blessure est devenue plus douloureuse après avoir attrapé une passe lobée de… James Harden au premier tour face à Boston. Out également pour le Game 3, il sera par contre disponible pour disputer le Game 4, celui du sweep comme dirait l’autre.

Pas d’inquiétude, vu le message laissé par Steve Nash le staff médical temporise pour retrouver James Harden à 100 % et rien ne les pousse à anticiper un retour. Dans un fauteuil face aux Bucks, Harden reviendra probablement en pleine possession de ses moyens très prochainement mais ce retour pourrait encore être repoussé en cas de nouvelles victoires des Nets, son retour dans cette série dépendant plus du réveil éventuel de Milwaukee que de la gravité de la blessure.

