Donovan Mitchell a été monstrueux : 45 points, soit deux de plus que Kawhi et Paul George, Spida a régné !

Privé de Mike Conley et dominé au cours de la première période, le Jazz était bien parti pour perdre l’avantage du terrain d’entrée dans sa série face aux Clippers. Et puis Donovan Mitchell a explosé. Énormissime en seconde mi-temps, Spida a porté les siens vers la win avec 45 pions au total, dont 32 après la pause.

« Il ne se sentait pas très bien. Il avait un peu la nausée. » Si l’on en croit les propos du coach du Jazz Quin Snyder, Donovan Mitchell n’était pas forcément dans la forme de sa vie mardi pour le Game 1 entre Utah et Los Angeles. C’est peut-être ce qui explique sa première mi-temps compliqué, lui qui a un peu galéré pour lancer la machine à l’image d’une équipe du Jazz en mode arrosage automatique. Mais la pause a visiblement fait du bien à Spida. Car au retour des vestiaires, Donovan a tout simplement fait la totale aux Clippers : 32 points en seconde mi-temps, des missiles de loin, des pénétrations à la Dwyane Wade (qui a pu apprécier le show depuis le premier rang), c’était Bubble Spida ! Les Clippers n’ont rien pu faire et tout le monde ou presque a pris la sauce. Vous vous demandez sans doute où était Kawhi Leonard, mais difficile pour le Fun Guy de se charger de Donovan avec ses problèmes de fautes. Mené de 13 points à la fin de la première période, le Jazz n’a finalement eu besoin que de neuf minutes pour refaire son retard et Mitchell est la première raison à ça, juste devant l’énorme effort collectif d’Utah en défense. L’arrière All-Star a planté 16 pions à 6/8 durant ce run des Mormons et le momentum a alors définitivement basculé en faveur du Jazz, vainqueur 112-109 au terme des 48 minutes. Encouragé par Coach Quin, Mitchell a réussi à surpasser toute forme de… méforme, et sa blessure à la cheville qui l’avait privé de la fin de la saison régulière semble désormais bien loin. Les stats de Donovan au final ? 45 points, 3 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 contre, 3 pertes de balle, à 16/30 au tir dont 6/15 du parking et 7/8 aux lancers-francs. Juste à titre de comparaison, sachez qu’en face, le duo Kawhi Leonard – Paul George a terminé avec… 43 points. Voilà voilà.

A mic'd up moment with Coach and Don 🖤@NBAonTNT pic.twitter.com/UDD1jSzRFc — utahjazz (@utahjazz) June 9, 2021

Si le MVP de la saison se nomme Nikola Jokic, le MVP de la nuit se nomme Donovan Mitchell. Il a entendu les chants d’un public chaud comme la braise, et a sans doute rendu Karl Malone très fier, lui qui était présent pour assister à la perf’ de Spida. Auteur de sa quatrième prestation à 40 pions ou plus en Playoffs, Mitchell a déjà égalé The Mailman alors qu’il vient de disputer seulement son 28e match de Playoffs. L’intérieur légendaire d’Utah avait lui eu besoin de… 149 rencontres pour atteindre le même total selon ESPN Stats & Info. Autre petite stat sympa, Spida possède désormais trois mi-temps à au moins 30 points en Playoffs en carrière, c’est autant qu’un certain Allen Iverson et c’est un record sur les 25 dernières années. Clairement, Donovan Mitchell est le genre de joueur à changer de dimension une fois en postseason et le Jazz peut vraiment aller au bout s’il continue sur ce rythme de folie. Quelque part, Utah n’était pas destiné à gagner ce Game 1. L’absence de Conley, un premier quart-temps abominable au tir, tout ça contre des Clippers bien lancés après leur victoire au Game 7 dimanche, bref ça sentait pas bon. Mais peu importe les circonstances, Donovan ne voulait pas lâcher ce match. Non, il ne voulait pas.

Donovan Mitchell avait explosé l’an passé dans la bulle d’Orlando lors de son duel exceptionnel avec Jamal Murray. Cette nuit, personne n’a su lui répondre et Spida est reparti avec la victoire et des chants de MVP dans les oreilles. Un grand !

Source stats : ESPN Stats & Info