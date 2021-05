Knicks – Hawks en Playoffs, c’est validé : deux des plus belles stories de la saison, et une série des plus ouvertes

Vainqueurs des Celtics, les Knicks ont verrouillé la quatrième place de l’Est et clos par la même occasion le jeu de chaises musicales des places 4,5 et 6. Atlanta ayant un match d’avance et le tie-breaker sur le Heat, les Hawks sont officiellement cinquièmes sans jouer et ils affronteront donc les pensionnaires du Garden au premier tour des Playoffs.

Plus tôt dans la journée, nous vous avions parlé de la voie royale qui s’offrait aux Knicks et aux Hawks pour les spots 4 et 5. Avec la réception des Celtics C et de Houston (qui n’a pas besoin d’envoyer l’équipe réserve pour paumer), on pouvait miser sans trop de stress sur un combiné victoire à domicile et un joli statu quo au classement. Si Boston s’est montré bien plus tenace que prévu, les hommes de Tom Thibodeau ont quand même sorti les muscles pour finir le taf et ils n’auront pas à sortir la calculette pour connaître leur adversaire de la semaine prochaine : il s’agira des Hawks d’Atlanta. Un duel qui s’annonce au couteau puisque les deux franchises ont tout simplement le même bilan ! New York est une belle story depuis le début de l’hiver et ils n’ont jamais flanché malgré les pronostics qui les donnaient au mieux dans le ventre mou de l’Est.

Les New York Knicks vont donc officiellement démarrer une série de Playoffs à domicile avec l’avantage du terrain au Madison Square Garden le samedi 22 mai 2021. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2021

La place du con, une zone qu’a longtemps connu Atlanta avant de virer Lloyd Pierce et l’ambiance délétère du vestiaire avec lui. Depuis, Nate McMillan a remis de l’ordre dans la maison et le piou piou enchaîne les prestations convaincantes. New York-Atlanta cette saison ? Trois victoires pour Big Apple mais des succès qui se concrétisent sur la fin voire en overtime. Aucun match à plus de dix points d’écart et une série qui s’annonce donc bien tight. Bon courage à ceux qui voudraient jouer les pronostiqueurs. La Mecque du basket fait son retour dans la cour des grands pour la première fois depuis… 2013. Carmelo Anthony, Gerard en sixième homme de l’année et Tyson Chandler pour sécuriser la peinture, paye ton coup de vieux ! Dites vous que Jason Kidd était encore sur un terrain à l’époque ! Pour les hommes de Géorgie, l’attente a été moins longue mais ils ont quand même été quatre ans au purgatoire avant de ce comeback. Les années sombres appartiennent désormais au passé et chaque équipe va pouvoir montrer son renouveau dans des Playoffs plus ouverts que jamais.

Après la victoire des Knicks ce soir contre les Celtics, les places 4 et 5 sont blindées et on aura donc droit à un New York – Atlanta au premier tour. Une affiche sans vrai favori, sans certitudes et donc un vrai duel qui pourrait nous tenir en haleine jusqu’au bout. On a hâte !