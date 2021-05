NBA Top 10 du jour : Moe Harkless en tête des showmen, ça fait au moins une couronne pour les Kings

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Dorian Finney-Smith tenait vraiment à gagner sa ceinture de defensive player of the game hier soir et Isaiah Hartenstein en a fait les frais.

#9 : Giannis Antetokounmpo n’en a absolument plus rien à faire et ne se donne même plus la peine de courir ou de sauter. De toute façon, ça suffit pour dunker sur la raquette des Rockets. Coach Bud a dit de ne pas se fatiguer, le Greek Freak respecte les consignes tout en assurant le show.

#8 : Zach LaVine a retrouvé des jambes et se la joue Air… Zach face à notre Vavane national qui ne peut que constater la détente du taureau alors qu’il est lui-même déjà en train de redescendre sur la terre ferme.

#7 : on vous a dit que Bogdan Bogdanovic était chaud hier soir ? Bogdan Bogdanovic était chaud hier soir.

#6 : Logo Trey a encore frappé, et il n’y a pas d’erreur dans l’orthographe du prénom de ce joueur.

#5 : Rudy Gobert est peut-être candidat au DPOY, mais il a aussi ses chances pour le meilleur danseur de la Ligue. En tout cas, JaVale McGee doit encore prendre des cours pour arriver à son niveau.

#4 : Kelly Olynyk s’est bien intégré à Houston, cette fois il envoie Kenyon Martin Jr. en orbite pour un énorme hammer en très haute altitude.

#3 : Cole Anthony ne sait pas qu’envoyer des gros tirs clutch dans le money time, il est aussi capable de conclure des coast-to-coasts par un dunk. Un rookie prometteur.

#2 : Michael Porter Jr. est absolument en fusion depuis la blessure de Jamal Murray, ce n’est pas son poster au-dessus le meilleur défenseur du monde qui va nous faire dire le contraire.

#1 : les Kings ont peut-être perdu leurs espoirs de play-in cette nuit, mais Moe Harkless n’a pas perdu l’occasion de postériser Jacob Poeltl avec style. Kangz style.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !