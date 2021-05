Allez, café – NBA Playoffs 2021 : zoom sur le classement à 8 jours de la fin !

Avec une grosse dizaine de matchs cette nuit, on a encore vécu de grandes émotions et chaque rencontre prend de plus en plus d’importance avec la fin de saison qui approche à grands pas. Cela valait bien un Allez, café spécial NBA Playoffs 2021.

Après une folle nuit de résultats en NBA, et avec une saison régulière qui se termine dans huit jours, est-ce qu’on n’aurait pas besoin d’un petit recap avec toutes les infos ? Les classements, les calendriers, les dynamiques et les matchs à ne pas manquer ? C’est tout de suite, avec un bon café pour démarrer ce week-end ! Entre les Lakers au play-in tournament, les Bucks qui passent deuxièmes ou les Knicks à la bataille avec Celtics, Hawks et Heat, ça va chauffer de Denver à Portland en passant par Dallas sur les prochains jours !

