Kawhi Leonard va sortir un album, dont le son “Everything Different” ce vendredi : vivement les classiques « eurgh », « arf » et « hoho »

C’est aussi pour ce genre de news qu’on fait ce métier. Parce qu’un 34/18 de Nikola Jokic ou un 11/17 du parking de Stephen Curry c’est bien, mais quoi de mieux finalement que de se laisser aller à voguer au-delà des parquets, pour évoquer une indigestion d’Enes Kanter, un sauvetage en eau douce de Thabo Sefolosha ou encore la signature en NBA de deux mecs au nom marrant. Les quelques lignes qui vont suivre font partie de cette catégorie de breaking dont on aime se délecter, même sans trop d’infos à la base, mais régalez-vous car ici on vous le jure, ce fut vraiment le cas.

Ne tournons pas autour du pot (ou du beat), Kawhi Leonard va donc sortir un album. Kawhi. Leonard. Un album. De la musique donc, avec des sons qui sortent d’une bouche, peut-être même la sienne pour être très précis. Des choses qui arrivent me direz-vous, mais si l’info a eu le don d’en faire bugger plus d’un, c’est évidemment parce que l’ailier des Clippers deux fois MVP des Finales en 2014 et 2019 est également connu pour être l’un des communicants les plus chelous de la Ligue, à savoir qu’il ne parle presque jamais, à savoir que lorsqu’il le fait c’est bien souvent un son étrange qui sort du sanctuaire qui lui sert de bouche.

Car oui, Kawhi est un discret, parle très peu dans les médias – le minimum syndical pour ne pas payer – et la planète orange se souvient d’ailleurs encore très bien de ce rire aussi incroyable que badtripant lors du media day de 2018 à Toronto.

Dans la même veine par exemple que le taf réalisé depuis de nombreuses années par le dénommé Pierre, aka… JaVale McGee, Kawhi Leonard débarque donc dans le rap game, mais malheureusement peu d’éléments ont pour l’instant filtré sur cette info incroyable. On sait qu’un premier son sort ce vendredi, on sait que le projet global s’appellera Culture Jam, car c’est ce que The Klaw a annoncé hier dans un live Instagram, et le seul fait que le type fasse des lives Insta étant d’ailleurs une information à elle seule.

« C’est quelque chose que j’avais en tête depuis longtemps, que j’ai toujours voulu faire. Le projet Culture Jam est simplement la réunion entre le basket et le hip-hop. » – Kawhi Leonard

La réunion entre le hip-hop et la NBA est quant à elle trouvée depuis un bail, les références initiales ayant trouvé comme successeurs Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Damian Lillard ou encore Lonzo Ball, alors que des artistes référencés comme Jay-Z, Drake ou Travis Scott gravitent tous à leur niveau autour de la Grande Ligue. Culture Jam donc, et un morceau – Everything Different – en featuring avec Young Boye Never Broke Again (NBA Young Boy) et Rod Wave dont le joueur a dévoilé hier un court extrait, et qui sera donc le premier bébé d’un Kawhi tout heureux de revenir via ce projet à ses racines issues de la West Coast.

@kawhileonard is merging basketball and music and giving the proceeds to the Mambacita Foundation

Kawhi dropping a project, here he is teasing a track from it with NBA YoungBoy and Rod Wave

Fait non négligeable, une partie des revenus liés à ce projet seront reversés à la Mamba & Mambacita Foundation, où l’on revient finalement aux notions de respect et d’attachement de Kawhi. Un Kawhi rappeur, producteur, choriste ou même danseur soyons fous, mais un Kawhi en tout cas investi d’un nouveau projet, qui semble lui tenir à cœur et dont la finalité servira une belle cause. C’est presque déjà une réussite, manquerait plus que le son tabasse.