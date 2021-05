Preview de la soirée NBA : les Wizards n’ont pas prévu de faire du tourisme à Milwaukee sur la route du play-in

Qui c’est qui veut oublier l’élimination du PSG en regardant du bon basket ? Qui c’est qui veut sentir l’intensité des matchs augmenter à l’approche des Playoffs ? Qui c’est qui a tout simplement un sommeil claqué au sol ? Eh bah c’est nous et vous aussi on l’espère. La NBA est sympa et nous propose un très beau Bucks – Wizards pour oublier tous nos problèmes devant du joga bonito.

1h : Magic – Celtics : Nate Robinson contre Mohamed Ali, c’est comme cela que l’on peut voir ce match. Des Celtics affamés qui veulent éviter le play-in et qui, en cas de victoire, reviendraient à égalité avec le Heat en sixième position. Puis on a le Magic, aussi magique qu’Eric Antoine… Bien résolue à tanker, l’organisation d’Orlando risque de ne pas trop donner d’importance à ce match. En plus du déséquilibre de niveau et d’envie, l’infirmerie est très très chargée en Floride où les « stars » sont absentes. C’est aussi le cas de Jaylen Brown du côté des C’s. On peut espérer une masterclass d’Evan Fournier, prêt à lâcher 60 points contre son ancienne équipe…

1h30 : Cavs – Blazers : commençons par présenter le cinq de départ des deux équipes. Pour Cleveland : Sexton, Sexton, Sexton, Sexton et Kevin Love. Pour Portland : Lillard (incertain), McCollum, Powell (incertain), Kevin Love et Nurkic. Oups, mais comment va faire Kevin Love ? Comme pour le match précédent, cette rencontre oppose un tank de guerre et une équipe qui veut se sortir du play-in. Les Blazers sont septièmes, à 1 petit match derrière les Mavs et les Lakers. Les Cavs eux sont à deux matchs derrière… la G League. La ville de l’O(aïe)o est à 7 défaites de suite.

2h : Hawks – Suns : des Suns qui pourraient à nouveau passer seuls premiers de la Conférence Ouest, devant le Jazz. Des Hawks qui en cas de défaite peuvent rapidement chuter dans le play-in voire dans le play-rien du tout. La bande à Trae Young sera-t-elle capable de stopper la série de 5 victoires des Cactus ? Une belle affiche qui risque de finir en prolongations, vous l’aurez lu ici en premier !

2h : Rockets – Sixers : les Sixers auront Simmons, Embiid, tout le monde. Ils voudront conforter leur première place. Ils sont à cinq victoires de suite. Houston eux, sont justes nuls. Nuls nuls nuls les amis. C’est même plus les Houston Rockets, c’est la team Rocket ! Et Embiid c’est un Pokémon de 2 mètres 13 pour 127 kilos. La défense texane risque de s’envoler vers d’autres ciiiieeeeuuuuuxx.

2h : Pacers – Kings : ce maudit play-in ! Les Pacers tentent de se placer du mieux qu’ils peuvent et les derniers de la Division Pacifique veulent s’incruster. Les deux équipes savent qu’il faut mettre le turbo en cette fin de saison. Pas de Myles Turner ni de T.J. Warren pour l’Indiana, et pas de Fox, Haliburton ni Barnes, pour Sac-Town. Ils sont toujours vexés d’être payés en bitcoins…

2h : Bucks – Wizards : sûrement la plus belle affiche de la soirée (même si Taj Gibson n’en fait pas partie) ! Des beasts de Washington qui veulent continuer le retour en force incroyable dans la course aux Playoffs contre un certain Yanis Antékoboulleau. Après deux très belles victoires contre les Nets, les daims comptent bien leur chiper la deuxième place de la Conférence. On peut déjà sentir la tension du match et un money time très lourd.

2h : Wolves – Grizzlies : dans la catégorie louche, on demande la famille Timberwolves ! Entre tanking et simple respect de la compétitivité, les jeunes loups de Minneapolis affichent un bon bilan en cette fin de saison et montrent un visage que l’on aurait aimé voir plus tôt dans la saison. Peut-être ne le dévoilent-ils que lors des pleines lunes ? Quant au Ja Morant FC, l’envie de ne pas chuter dans le play-in semble raisonnable.

3h : Nuggets – Knicks : attention match dans le match : qui de Bol Bol ou Frank Ntilikina chauffera le plus le banc ? Jokic incertain, Murray absent ; et si cette soirée permettait aux New-Yorkais de prouver qu’ils sont la meilleure équipe de l’histoire ? C’est bon, on vous a convaincu de regarder ?

3h : Jazz – Spurs : les Texans sont sur une bien infâme série de quatre défaites, avec des Pels qui commencent à taper à la porte (le groupe de Pop a deux matchs de moins). Salt Lake City, sûrement la ville la moins jazz du monde, est elle dans de très bonnes conditions, avec un bras de fer sympathique contre Phoenix. Ces deux équipes pourraient s’affronter en Playoffs, la tension et le niveau risquent de monter dans cette rencontre afin de prendre un léger ascendant mental. Pas de Donovan Mitchell ni de Mike Conley pour aider Rudy GOATbert.

On espère que vous aurez passé un agréable moment avec la compagnie TrashTalk durant cette légère lecture et que cela vous donnera envie pour la nuit. On a déjà hâte d’être fatigué demain matin !