Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Julius Randle qui régale face aux Nuggets

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 5 mai, c’est un beau programme que nous offre la NBA avec pas moins de neuf matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Magic (6,50) – Celtics (1,15)

01h30 : Cavaliers (6,80) – Blazers (1,13)

02h00 : Rockets (7,25) – Sixers (1,12)

02h00 : Hawks (2,10) – Suns (1,92)

02h00 : Wolves (2,35) – Grizzlies (1,71)

02h00 : Bucks (1,71) – Wizards (2,35)

02h00 : Pacers (1,41) – Kings (3,30)

03h00 : Nuggets (1,65) – Knicks (2,55)

03h00 : Jazz (1,41) – Spurs (3,30)

Le pari qu’on sent bien

Julius Randle termine avec au moins 20 points, 7 rebonds et 5 passes contre les Nuggets (1,80) : Julius Randle est en pleine forme, alors pourquoi pas en profiter pour miser sur lui ? Cette nuit sur le parquet des Nuggets, on voit un Julius polyvalent qui noircit bien la feuille de stats avec au moins 20 points, 7 rebonds et 5 passes au compteur. À titre d’indication, le bonhomme tourne à 31 pions, 6,7 rebonds et 5 assists de moyenne sur ses trois dernières sorties, de quoi avoir confiance pour ce match. De plus, lors de la seule opposition entre New York et Denver cette année, Randle avait terminé en 29-10-5. Julius, on compte sur toi pour faire pareil ce soir.

Le combiné à tenter

Les Bucks l’emportent face aux Wizards et les Celtics gagnent chez le Magic (1,97) : combiné 100% Conférence Est ce soir. Dans un premier temps, on compte sur les Bucks pour faire redescendre les Wizards de leur nuage, eux qui enchaînent les victoires actuellement. Avec un Giannis Antetokounmpo en plein boom et une équipe de Milwaukee qui vient de battre deux fois Brooklyn à la maison, on peut compter sur eux, même s’ils joueront en back-to-back aujourd’hui. Ensuite, c’est Boston qui devra faire le boulot à Orlando, 13e de l’Est. S’imposer au pays de Mickey aujourd’hui, ce n’est pas un exploit et si les Celtics jouent de manière sérieuse, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Et puis vu le niveau de Jayson Tatum en ce moment, normalement y’a pas trop de risques. On note tout de même l’absence de Jaylen Brown, forfait à cause d’une blessure à la cheville.

Une petite folie pour finir ?

Les Hawks se payent les Suns (2,10) : pas forcément une folie, mais une belle opportunité. Les Suns sont en back-to-back et ont eu besoin d’une prolongation pour se débarrasser de Cleveland la nuit dernière. Les jambes seront peut-être un peu lourdes et Atlanta n’est pas forcément le bon endroit pour un décrassage tranquille. Les Hawks restent sur deux victoires de suite à la maison et sont cinquièmes à l’Est.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

