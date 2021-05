Mark Daigneault donne des nouvelles de Shai Gilgeous-Alexander : spoiler, ne vous attendez pas à le revoir cette saison

Absent depuis fin mars à cause d’une blessure au niveau du fascia plantaire, Shai Gilgeous-Alexander a vu sa belle campagne être coupée après 35 matchs, aidant ainsi le Thunder dans son opération tanking. Son coach Mark Daigneault a donné des nouvelles de SGA en ce milieu de semaine et sans surprise, on ne devrait pas le revoir cette saison.

On en sait un peu plus sur la blessure qui tient Shai Gilgeous-Alexander éloigné des terrains depuis plusieurs semaines. Si on savait que SGA était touché au fascia plantaire, on ne connaissait pas vraiment le degré des dégâts. La longue absence de Shai pouvait servir d’indicateur mais étant donné que l’objectif du Thunder est aujourd’hui de lâcher le maximum de matchs pour profiter au mieux des 250 picks de draft récoltés par Sam Presti, c’était difficile de vraiment se baser là-dessus pour tirer des conclusions. Sauf qu’hier, l’entraîneur du Thunder Mark Daigneault s’est exprimé sur le cas SGA et si l’on en croit ses propos, la blessure de son joueur est assez sérieuse :

« Il a une déchirure significative » a déclaré le coach via The Oklahoman. « Il ne faut pas jouer avec le feu. Si on se montrait agressif avec lui, cela pourrait être compromettant sur le long terme. Et cela n’a aucun sens pour un joueur aussi important dans notre franchise. On ne sacrifiera rien sur le long terme avec l’ensemble de nos joueurs, et encore moins avec un gars comme Shai. »

Zéro risque. Autant dire qu’on ne reverra sans doute pas SGA cette saison, ce qui ne surprendra absolument personne. En effet, vu les objectifs actuels du Thunder, le faible nombre de matchs restants (six seulement) et la nature de la blessure de Shai, on ne s’attendait de toute façon pas à revoir Gilgeous-Alexander en cette première quinzaine du mois de mai. Non seulement c’est le mauvais plan pour la santé du joueur, mais faudrait surtout pas se remettre à gagner des matchs hein. Le Thunder est 13e de l’Ouest avec un bilan de 21 victoires pour 45 défaites, les jeunes ont du temps de jeu, bref tout se passe comme prévu. Et vu la forme exceptionnelle d’Oklahoma City actuellement (18 défaites en 19 matchs), la 14e place peut s’envisager très sérieusement.

Pour en revenir à Shai Gilgeous-Alexander, l’objectif est vraiment de prendre le max de précautions pour guérir au mieux cette blessure. Sa rééducation se déroule plus lentement que prévu mais SGA continue d’avancer à son rythme. Avec presque 24 points, 5 rebonds et 6 assists de moyenne cette saison en 50-40-80 au niveau des pourcentages au tir, on parle quand même d’un jeunot auteur d’une campagne calibre All-Star, un jeunot qui représente le présent et le futur du Thunder. L’avenir d’Oklahoma City dépendra évidemment beaucoup des choix de draft de Presti mais SGA est d’ores et déjà l’une des pièces maîtresses du projet de la franchise.

La prochaine apparition de Shai Gilgeous-Alexander sur un parquet de basket, cela pourrait être avec le Canada lors du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, prévu du 29 juin au 4 juillet 2021. On espère car mine de rien, il nous manque un peu le SGA.

Source texte : The Oklahoman