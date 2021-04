Point signatures en NBA : le top player des Kings Chimezie Metu prolonge, et Freddie Gillespie est récompensé pour son karaoké légendaire

Même si les campagnes de Sacramento et Toronto devraient bientôt prendre fin vu le classement actuel des deux équipes, ce n’est pas pour autant que ces dernières ne vont pas faire signer certains joueurs. Sacramento l’a fait avec Chimezie Metu et Toronto vient d’intégrer le jeunot Freddie Gillespie, qui a impressionné en… chantant du Miley Cyrus.

Les Kings connaissent une deuxième partie de saison des plus compliquées et pointent tristement à la douzième place de la Conf’ Ouest avec 25 victoires pour 37 défaites. Si Metu a apporté 6 points et 5 rebonds dans la défaite l’humiliation de cette nuit face au Jazz, l’important est ailleurs car Chimezie (initialement en two-way contract) vient de signer un contrat sur trois ans avec les Kings d’après The Athletic. De quoi voir venir pour l’international nigérian, même s’il sait très bien qu’un contrat ne l’empêche pas de se faire couper, il l’a même vécu avec les Spurs quand ils ont préféré Drew Eubanks à Meli-Metu. Le cousin éloigné d’Hervé Mathoux fait quand même une saison correcte pour son calibre, de quoi être l’un des meilleurs joueurs des Kings (on exagère à peine) – ce qui explique certainement leurs résultats – avec 5,2 points de moyenne à 53,8% au shoot et 2,6 rebonds en 29 matchs et 11 minutes par soir. Monte McNair, le manager général de Sacramento, a tenu à apporter des précisions sur la signature de Metu dans le communiqué de presse :

« Chimezie a bossé dur cette saison et a fait un travail formidable pour gagner sa place dans l’équipe. Il apporte de la dureté et de l’énergie au groupe. Nous sommes heureux de voir sa carrière se développer sous l’uniforme des Kings. »

Une belle petite signature pour Sacramento, de quoi relancer le groupe dans la course aux Playoffs (lol), à moins que ce soit pour l’an prochain, voire l’année encore après. De toute façon, les fans de Sactown sont habitués aux vacances au mois de mai alors ils ne sont pas pressés.

Kings announce they’ve signed Chimezie Metu to a new multi-year contract and have waived Chris Silva. Metu’s deal is for three-years, per league sources. — Jason Jones (@mr_jasonjones) April 28, 2021

L’autre petite mais belle signature, c’est Freddie Gillespie, le rookie non drafté des Raptors, passé auparavant par le Memphis Hustle en G League. Le minot a été productif avec 5,3 points à 60% au tir, 3,6 rebonds et 1 contre pour 16 minutes de moyenne sur ses deux précédents contrats de dix jours. Freddie – qui fait vachement penser à un nom de voisin qui prépare le barbecue – s’est bien intégré au groupe dans la baie de Tampa, si bien qu’il s’est laissé aller à pousser la chanson en reprenant « Party in the USA » de Miley Cyrus, de quoi faire rire tout le monde. Une performance qui a vu son capital sympathie augmenter de façon considérable, surtout que sur le terrain, il assure vraiment – 10 points et 7 rebonds contre Magic et 9 points – 8 rebonds – 3 contres face aux Spurs juste avant, pour ses performances les plus notables -. Et comment ne pas évoquer sa block party face à Brooklyn avec ses 5 bâches en 24 minutes, dans une victoire qui plus est. C’est Shams Charania de The Athletic qui a révélé la signature pour deux ans de Freddou chez les Raptors, de quoi lui permettre de chanter encore un peu plus pour atteindre l’autre Freddie, un chouïa plus connu, Mercury.

The Toronto Raptors are signing forward Freddie Gillespie to a two-year contract, sources tell me and @BlakeMurphyODC. Gillespie had a productive stretch over two 10-day contracts. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2021

Chimezie Metu et Freddie Gillespie ont obtenu leur contrat, eux qui représentent deux ajouts intéressants dans des équipes connaissant une saison compliquée. Ils ont évidemment beaucoup de choses à prouver, mais ils ont eu le mérite de saisir leurs opportunités.

Source texte : The Athletic