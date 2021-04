Les Pacers signent Oshae Brissett pour trois ans : l’infirmerie est tellement remplie que les Pacers distribuent des contrats cadeaux

Les Pacers ont bien besoin de renfort en cette fin de saison difficile pour eux. Une neuvième place peu convaincante et c’est Oshae Brissett qui fait officiellement son entrée dans l’effectif. L’ancien joueur de G League, passé notamment par sa ville natale de Toronto la saison dernière, vient de signer un contrat de trois ans chez les Pacers. Une belle signature quand l’on voit le nombre de jeux de mots qu’on peut réaliser.

Oshae Brissett, passé par l’université de Syracuse et ancien joueur de Fort Wayne en G League, vient de signer un beau contrat sur trois ans – partiellement garanti – avec les Pacers selon l’Indianapolis Star. Il s’était vu proposer un contrat de dix jours début avril, qui a été renouvelé une fois. Et le bonhomme n’a pas perdu une seule seconde avant de mettre toutes les chances de son côté pour aller décrocher son Graal, un contrat en NBA. Sur sa dernière saison en G League avec les Fort Wayne Mad Ants, il tournait à 18,6 points à 44% au shoot dont 33% de loin et 9,7 rebonds. Il s’est ainsi démarqué dans cette équipe de ligue mineure affiliée aux Pacers et a été recruté par Indiana afin de combler les absences. Sur les vingt derniers jours avec Indy, il a su prendre ses marques en sortie de banc, même s’il a connu sa première titularisation face aux Spurs dimanche. Il a d’ailleurs réalisé une belle prestation avec 13 points et 6 rebonds en 25 minutes. Depuis le début de ses missions d’intérim, Brissett, qui est bien constitué pour ne pas rompre au contact, tourne à 4,8 points et un peu plus d’un rebond par match. Son coach Nate Bjorkgren ne s’y trompe pas et croit en son potentiel, comme il l’a expliqué lors d’une conférence d’après-match où Oshae avait inscrit 10 points en sortie de banc :

« J’aime sa taille, il peut défendre sur de nombreuses positions et je pense qu’il fait un bon boulot. » – Nate Bjorkgren « Je sais qu’une fois que je suis sur le terrain, nous avons nos gars principaux, et mon travail est d’apporter cette petite étincelle dès que je peux. » – Oshae Brissett

Une signature qui arrive au moment où l’effectif des Pacers est une nouvelle fois décimé par les blessures. Entre l’absence longue durée de T.J. Warren, la nouvelle blessure de Myles Turner qui est absent pour une durée indéterminée, et les petits bobos de Domantas Sabonis, Doug McDermott, Jeremy Lamb ou encore Goga Bitadze, les Fermiers ont besoin de soutien et l’ailier de 22 ans est là pour combler un peu les trous. Malgré le talentueux trio composé de Sabonis, Malcolm Brogdon et Caris LeVert, Indiana continue à avoir du mal en cette fin de saison. Une décevante neuvième place dans la Conf’ Est, qui voit revenir fort des équipes comme les Bulls, les Wizards ou encore les Raptors. Les dynamiques ne sont pas bonnes Oshae. Trois défaites de suite qui font mal au moral et qui mettent les joueurs en danger. Ils n’ont plus le droit de laisser trop de matchs en route. Alors heureusement pour les fans de pommes de terre et de carottes, les Fermiers vont avoir des confrontations abordables dans les prochains temps – Thunder, Pistons, Magic -, de quoi prendre des victoires importantes dans la course au play-in. Ils pourront compter sur un Oshae Brissett qui aura à cœur de mettre la main à la pâte – pâte, Brissett, les plus cuisiniers d’entre vous l’ont -.

Oshae Brissett vient donc de poser ses bagages pour de bon à Indiana, et ce pour (peut-être) trois ans. Une arrivée qui va soulager le banc des Pacers, à moins que Nate Bjorkgren ne décide de le laisser en starter. Dans tous les cas, avec ce qu’a montré le bonhomme en G League, il arrivera toujours à apporter sa petite contribution.

Source texte : IndyStar