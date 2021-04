Verdict du procès Derek Chauvin : la NBA aussi a réagi, entre justice et soulagement

Le verdict était attendu dans tout le pays, et à travers le monde entier. Mardi, vers 23h heure française, Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, décédé il y a quasiment un an sous le genou de l’ex-policier américain. La mort de Floyd avait provoqué des émotions, actions et réactions fortes en NBA, c’est donc en toute logique que le monde de la balle orange a réagi au verdict de cette nuit, entre justice et soulagement.

Environ deux heures avant le début des matchs NBA la nuit dernière, tous les yeux étaient tournés vers Minneapolis. Onze mois après le décès de George Floyd, qui avait provoqué une vague de manifestations dans le pays et dans le monde sous l’impulsion du mouvement Black Lives Matter, Derek Chauvin a donc été reconnu coupable de l’ensemble des chefs d’accusation à son encontre, un verdict provoquant un sentiment de soulagement et de justice au sein de la communauté afro-américaine, et plus largement au sein du pays outre-Atlantique. De nombreux joueurs NBA n’ont donc pas tardé à réagir sur leurs réseaux sociaux, tout comme la franchise des Minnesota Timberwolves. La Ligue a également sorti un communiqué avec l’association des joueurs afin de saluer la décision du jury.

« Le meurtre de George Floyd a été un point de rupture dans la manière avec laquelle nous percevons les problèmes de race et de justice dans notre pays, et nous sommes heureux de voir que la justice semble avoir été rendue. Mais nous sommes également conscients du fait qu’il reste beaucoup de travail et la NBA, en collaboration avec l’union des joueurs et avec notre nouvelle coalition pour la justice sociale, va redoubler d’efforts pour provoquer un vrai changement dans le secteur de la justice criminelle et la police. »

The NBA and NBPA released this joint statement following the conviction of Derek Chauvin for the murder of George Floyd. pic.twitter.com/ux4l2giFu7 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 20, 2021

ACCOUNTABILITY — LeBron James (@KingJames) April 20, 2021

Justice and Accountability! Things I never thought I would see. There’s much more work to do, but this is an amazing start working toward the reform this country NEEDS! — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) April 20, 2021

“Today showed to me the power of community… The work is not done."@DwyaneWade reacts to the conviction of Derek Chauvin for the murder of George Floyd. pic.twitter.com/VQjWqTzUgh — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 20, 2021

Thank God…guilty! Justice has been served!! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 20, 2021

« Responsabilité », « justice », « grand pas en avant », « victoire », voici les mots qui ont probablement été les plus utilisés après l’annonce du verdict. Sur TNT, Dwyane Wade a également tenu à souligner en direct la puissance qui pouvait accompagner une communauté soudée, bien qu’il reste beaucoup de travail à accomplir pour éviter une reproduction de ce type de tragédie. Il y a un an, des joueurs de NBA étaient descendus dans les rues pour manifester contre le racisme systémique, les injustices sociales et les violences policières, tout cela dans un climat de pandémie mondiale. Depuis, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour lutter spécifiquement contre ces fléaux à l’approche des élections présidentielles, comme l’organisation More Than A Vote de LeBron James. On a également vu les Milwaukee Bucks faire grève dans la bulle d’Orlando, refusant de jouer un match de Playoffs suite à l’affaire Jacob Blake, un épisode qui avait provoqué l’arrêt temporaire de plusieurs ligues en guise de protestation. La fin de saison NBA 2019-20 avait aussi été marquée par de nombreuses références au mouvement Black Lives Matter, sur le parquet ou sur les maillots, avec des joueurs et entraîneurs n’hésitant pas à mettre le genou au sol pendant l’hymne américain à la manière de l’ancien joueur NFL Colin Kaepernick. Toutes ces actions ont permis de mettre la lumière sur le thème de l’injustice sociale, qui fait malheureusement partie de l’Amérique actuelle et de son histoire. Le verdict de ce mardi 20 avril 2021, vu comme un juste jugement suite à un nouveau cas fatal de violence policière, restera comme une date importante dans la société américaine. Un potentiel tournant, pour les joueurs de NBA comme tout citoyen américain dans cette lutte vers l’égalité sociale ? L’avenir nous le dira.

Il y a des événements et des virages, dans l’histoire, qui nous permettent de revenir en arrière et de pointer du doigt une date en affirmant que c’était un point de départ. La fin d’un chapitre, le début d’un autre. En espérant que le 20/04/2021 rentre dans cette case, point de départ d’une société qui a voulu devenir plus juste.