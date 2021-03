La matinale de TrashTalk, spécial NBA Trade Deadline : ça chauffe entre le Heat et le Thunder sur Trevor Ariza

Pour la NBA Trade Deadline du 25 mars prochain, TrashTalk a tenu à mettre en place un gros dispositif afin d’être à la pointe de l’actu, qui s’annonce particulièrement chargée dans les jours à venir. En plus du Allez, Café spécial deadline qui vous accompagnera tous les soirs, vous aurez également une matinale pour ne rien rater concernant les dernières rumeurs. Let’s go !

Tout d’abord, grosse salve de tweets pour ceux qui auraient un peu de retard

🚨 Pour plusieurs exécutifs de la Ligue, le Heat est favori pour réaliser un trade afin de récupérer PJ Tucker. En besoin d’un joueur type « Jae Crowder », le management de Miami pourrait mettre la pression sur celui des Rockets pour récupérer le vétéran cette semaine. pic.twitter.com/Af1W5nAdmN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 Mark Cuban a semblé donner le ton pour la trade deadline des Mavs : pas de move si ça ne concerne pas une star. Dallas veut voir ce que donne son groupe en deuxième partie de saison et ne se jettera pas sur des petites modifications si cela améliore à peine l’équipe. pic.twitter.com/lO1hl7UIs9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 Les Bulls n’ont pas prévu de bouger Thaddeus Young et Lauri Markkanen. Chicago veut retrouver les Playoffs et envisagera des transferts sans que cela casser le groupe en place. Carter Jr et White doivent faire leurs preuves en remplaçants. Otto Porter reste à disposition. pic.twitter.com/skeCImeGev — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 Plusieurs équipes surveillent la situation de Myles Turner à Indiana : Hornets, Clippers, Lakers, Knicks et Pelicans. Pas de bruit venant des Pacers pour le moment, si cela change dans la semaine à venir Myles sera fortement mentionné dans un transfert. Peut-être dispo. pic.twitter.com/eTgIePV24E — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 Pour se donner une idée de la valeur de Victor Oladipo sur le marché actuel ? Côté Warriors, on préférerait davantage prolonger un joueur comme Kelly Oubre cet été, plutôt que de prendre le risque d’intégrer un Oladipo plus gourmand et donnant moins de certitudes. pic.twitter.com/tflEqwxTT5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 Dilemme chez les Wolves concernant Ricky Rubio. Ultra-apprécié pour son leadership, mentor d’Anthony Edwards, l’Espagnol a de la valeur à la deadline. Les rumeurs d’un trade avec Orlando pour Aaron Gordon prennent notamment en compte la piste Rubio. Pas de meneur au Magic. pic.twitter.com/OkW4kgRwZZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 Trois meneurs que les Clippers surveillent de près : George Hill, Ricky Rubio et Terry Rozier. – Rozier déjà dans les rumeurs cet automne, semble intouchable. – Rubio potentiel asset à récupérer chez des Wolves en transition – George Hill la piste la plus probable pic.twitter.com/OcTpV5Tku2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 S’il y a possibilité d’améliorer la rotation au poste 4, les Sixers s’activeront. Mike Scott (20min par soir) est loin d’être une assurance et représente, aujourd’hui, une des pièces les plus facilement remplaçables. Reste à voir ce que Philly peut récupérer en ailier fort. pic.twitter.com/tiSEdQlhO2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 Les Wolves sur le dossier John Collins, ça se confirme. Le management de Minnesota pourrait récupérer les Bird Rights de Collins et mieux diriger les négociations de cet été, comme ce fut le cas avec Beasley et Hernangomez récemment. Pression sur Rosas, qui doit se bouger. pic.twitter.com/WFKabOSZgR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 Nouveau client potentiel sur le marché via buyout : JJ Redick. Pour le moment les Pelicans veulent réaliser un transfert afin de récupérer une contrepartie en échange du sniper, mais en cas d’impasse Redick pourrait négocier un buyout et donc devenir libre. Qui veut ? pic.twitter.com/SAZETAMjAX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 Malik Monk disponible, Devonte Graham à surveiller de près ? Les Hornets veulent verrouiller leur spot en Playoffs. Monk n’a pas été rassurant malgré quelques progrès, et Graham est moyen cette saison. Le management pourrait avoir peur de devoir surpayer Graham, attention. pic.twitter.com/cI3ROvWP3P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

🚨 4 joueurs majeurs à surveiller pour renforcer le poste 5 des Lakers : Drummond, Aldridge, McGee, Whiteside. Los Angeles veut se renforcer à l’intérieur, ce n’est pas une surprise. Reste à voir comment le marché du buyout va se comporter : un des 4 pourrait bien finir à L.A. pic.twitter.com/62RjSS9c7m — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

Ensuite, les dernières rumeurs à garder en tête

Zach LaVine

Pas de grande surprise ici, mais Tim Bontemps d’ESPN nous confirme que Zach LaVine est intouchable. Souvent dans les rumeurs par le passé, la star des Bulls est aujourd’hui un vrai joueur calibre All-Star et les Taureaux veulent retrouver les Playoffs, pas besoin de réfléchir 150 ans donc. Autre joueur intransférable, le rookie Patrick Williams, auteur d’une campagne rookie solide à Chicago.

Bradley Beal

Là encore, pas de surprise. D’après The Athletic, les Wizards ne répondent même pas au téléphone quand ça concerne le dossier Bradley Beal. La franchise de Washington et Bealou veulent continuer l’aventure ensemble pour le moment et le meilleur scoreur NBA ne portera pas d’autre maillot cette saison. L’année prochaine ? Pourquoi pas, mais pour l’instant ça bouge pas.

Orlando Magic

Entre Evan Fournier, Aaron Gordon et Nikola Vucevic, le Magic se retrouve beaucoup dans les rumeurs. Les deux premiers pourraient particulièrement bouger, mais les jeunots Jonathan Isaac et Markelle Fultz sont intouchables si l’on en croit Chris Mannix de Sports Illustrated, qui cite des dirigeants de la Ligue.

Oklahoma City Thunder / Trevor Ariza

On le sait, le Thunder mise beaucoup sur la jeunesse et la Draft pour se reconstruire, et on entend donc logiquement des rumeurs autour des vétérans qui composent le groupe. On a déjà parlé de George Hill, il faudra surveiller aussi le dossier Trevor Ariza. Oklahoma City cherche effectivement à transférer ce dernier et visiblement, le Heat serait intéressé. D’après Kevin O’Connor de The Ringer, les deux franchises discutent et Sam Presti – énorme surprise – viserait un choix de deuxième tour de Draft. Plusieurs équipes de Playoffs voudraient s’attacher les services de l’ailier vétéran et champion NBA 2009, qui est actuellement dans la dernière année de son contrat pour 12,8 millions de dollars.

Sources: The Heat and Thunder are discussing a trade that’d send Trevor Ariza to Miami. OKC is seeking a second round pick for Ariza from the numerous playoff teams with interest. — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) March 17, 2021

Si le Heat se positionne sur Trevor Ariza, ça va s’activer fort fort ailleurs pour PJ Tucker. Miami était considéré dans les équipes en pôle position pour Pièce Jointe. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

Enfin, concernant le cas Al Horford, sachez que le Thunder apprécie sa présence de vétéran au sein du groupe. Cela ne veut pas dire qu’un transfert est impossible, mais OKC ne le lâchera pas juste pour le lâcher.

LaMarcus Aldridge

Petit point sur LaMarcus Aldridge, l’un des grands noms de cette NBA Trade Deadline. Toujours selon Chris Mannix, on devrait plus se diriger vers un buyout que vers un transfert, les Spurs ayant du mal à trouver un partenaire pour échanger LaMarquise, dans la dernière année de son contrat pour un salaire de 24 millions de dollars.

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la NBA Trade Deadline. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, bonne journée.

Source texte : ESPN / The Athletic/ The Ringer / Sports Illustrated