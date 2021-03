Preview de la soirée NBA : Suns et Lakers se retrouvent pour une place sur le podium de l’Ouest

Comme chaque jour, retrouvez votre preview de la soirée NBA avec toutes les rencontres, les blessés mais aussi les matchups à suivre. Cette nuit ? Seulement sept matchs mais plusieurs qui mériteront de sortir le popcorn dont un Lakers-Suns particulièrement croustillant.

01h00 : Wizards – Grizzlies : Les uns viennent de choker un bon gros coup à Boston, les autres ont pulvérisé du Rocket. Pourtant, c’est un match serré qu’on devrait avoir ce soir entre deux équipes qui rêvent de Playoffs ou dans une moindre mesure de Play-in. Ja Morant a souvent été comparé à Russell Westbrook et ça tombe bien, ils vont se croiser un peu. Bradley Beal avait bien honte en causant de la dernière défaite et on peut donc s’attendre à ce qu’il remette les points sur les i cette nuit. Attention à Kyle Anderson qui est incertain pour les Oursons.

01h30 : Celtics – Clippers : Boston s’en est bien sorti contre Washington mais les Clippers sont autrement plus dangereux et ils doivent faire oublier une fin de match moyenne contre les Bucks avant hier. Avec le duel Suns-Lakers un peu plus tard, c’est une occasion pour récupérer la seconde place en cas de faux-pas des rivaux. Tyronn Lue peut compter sur un groupe complet alors que Brad Stevens n’est toujours pas sûr de pouvoir récupérer Jaylen Brown, en plus de Marcus Smart déjà out.

01h30 : Heat – Hawks : C’est la revanche d’avant-hier, le match qui a peut-être scellé le destin de Lloyd Pierce sur le banc des pious pious. On espère pour Nate McMillan que ses ouailles ne se vautreront pas autant dans le money time. Encore plein de joueurs absents mais on devrait voir Bogdan Bogdanovic enfiler son short ce soir. Assurément la meilleure nouvelle en Géorgie depuis un moment. Miami peut remporter une septième victoire de rang et mettre la pression sur New-York à la quatrième place. South Beach est bien de retour au premier plan.

Travis Schlenk says Bogdan Bogdanovic will play tonight in Miami on a minutes restriction, barring any late setbacks. — Mike Conti (@MikeConti929) March 2, 2021

01h30 : Raptors – Pistons : Toronto fait partie du groupe d’équipes qui peuvent rêver de la quatrième place à l’Est selon les résultats. Cela tombe bien, Detroit est une victime désignée avec son pire bilan et tout Tampa se prépare à une nouvelle victoire de ses Dinos. Nick Nurse devrait compter sur un groupe complet à l’heure de faire face à Jerami Grant and co. Si vous voulez vous mettre un challenge difficile, trouver le joueur des Raptors qui finira meilleur scoreur : Siakam, Van Vleet, Powell, Lowry, Anunoby ou Boucher ?

02h30 : Spurs – Knicks : Ils ont failli faire tomber les Nets cette nuit et ils ont une deuxième équipe de Big Apple qui débarque dans la foulée. Pas une mince affaire pour San Antonio mais avec la concurrence qui pousse derrière, il faut sécuriser la sixième place. Keldon Johnson, Derrick White, Rudy Gay et Devin Vassell étaient en civil cette nuit contre Brooklyn, le seront-ils encore contre les Knicks ? Impossible de le dire à l’heure actuelle. New-York a sans doute le match le plus difficile par rapport à ses rivaux Raptors, Heat et Celtics. Ce genre de phrase qu’on ne pensait jamais dire dans notre vie.

03h00 : Bucks – Nuggets : Voilà un match qui sent bon les Playoffs et un gros duel entre deux phénomènes incroyables. Nikola Jokic fait à peu près ce qu’il veut depuis le début de saison et son duel avec Giannis vaudra son lot de cacahuètes. Il a encore méchamment sali les Bulls cette nuit et on souhaite bien du courage à Brook Lopez pour le mettre sous silence. De la même façon, les Nuggets auront bien du mal à calmer le Greek Freak. Paul Millsap était le client parfait pour ce taf mais il est blessé comme Jean-Michel Green. C’est donc Michael Porter Jr. qui va se le coltiner et Mike Malone ne doit pas être serein à cette idée.

04h00 : Lakers – Suns : LeBron James et L.A sortent de deux perfs concluantes contre Portland et Golden State et il faut à présent confirmer contre un autre poids lourd : Phoenix. Deux All-Stars à gérer en face dont un vieux copain du Banana Boat. Les Suns peuvent finir deuxièmes au matin s’ils gagnent et que les Clippers paument à Boston. Plus facile à dire qu’à faire, surtout quand on sait que les derniers affrontements ont tous tourné en faveur des locaux. Ainsi, Phoenix n’a gagné qu’un seul de ses sept derniers matchs contre les Lakers.

Voilà pour le programme de votre soirée NBA et c’est déjà bien épicé. Nous, on a fait le tour alors on va s’étirer un bon coup et se préparer le café pour mater tout ça avec deux yeux ouverts.

Source texte : Fantasy Labs / Rotoworld