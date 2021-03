Boston Celtics : alerte rouge chez les Verts ? Apéro TrashTalk

On continue notre petite tournée des équipes qui font plaisir (ou pas) et aujourd’hui notre route fait une halte du côté de Boston dans le Massachussetts. Une équipe irrégulière à souhait, un Marcus Smart qui manque terriblement en défense et un Kemba Walker qui met plus de carottes en TTFL que de paniers sur le terrain. Il fallait qu’on en parle.

Que se passe-t-il donc à Boston ? On les avait coché en début de saison comme un des vrais outsiders dans cette course à la finale à l’Est et pour cause, un duo de pépites avec le ciel comme limite, Kemba Walker pour jouer le rôle du troisième homme, Marcus Smart pour être l’âme et les couilles de ce roster et derrière un panel intéressant entre jeunes et vétérans. Sur le papier, une intersaison pas idiote où tu as cherché à gommer tes manques mais finalement un sacré merdier pour Danny Ainge et ses sbires. Gordon Hayward n’a pas été remplacé, le duo Thompson / Theis à l’intérieur n’a rien de complémentaire, toujours plus de blessés dans l’effectif et la défense, marque de fabrique de la franchise depuis de nombreuses saisons, n’est pas au niveau. Seul rayon de soleil dans ce brouillard, la confirmation que les Jay Brothers sont monstrueux avec une double sélection au match des étoiles. Il fallait bien ça pour faire oublier le niveau affiché depuis quelques semaines par les hommes de Brad Stevens.