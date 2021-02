La NBA annule officiellement le Rising Stars Challenge : petite pensée pour ceux qui sont déçus, c’est-à-dire peu de monde

Il n’y aura pas de Rising Stars Challenge cette année… la tuile. Comme attendu, la NBA a officiellement annulé l’événement même si la Ligue a tenu à récompenser les jeunots et on aura ainsi bien droit à des effectifs qui seront annoncés le 3 mars prochain.

Le All-Star Weekend, qui prendra place pour la première fois de son histoire sur une seule journée, ne pourra pas accueillir le Rising Stars Challenge, le fameux match des rookies et sophomores où une Team World, constituée de joueurs non-américain, affronte une Team USA. La NBA a officiellement décidé d’annuler l’événement même si la Ligue tient à ce que les meilleurs jeunes soient récompensés, et les effectifs seront donc annoncés le 3 mars prochain. Le Rising Stars Challenge est donc le seul événement habituel, avec le Celebrity Game, du All-Star Weekend qui n’aura pas lieu puisque la NBA a tenu à organiser les concours et on aura bien droit à un Skills Challenge et un Three-Point Contest avant le match des étoiles puis le mythique Slam Dunk Contest à la mi-temps de la rencontre avec peut-être un Zion en participant.

L’ailier des Pelicans devrait par ailleurs être nommé dans la Team USA avec son poto Ja Morant. On retrouvera sûrement par ailleurs un Tyler Herro ainsi que les rookies Immanuel Quickley, LaMelo Ball et Tyrese Haliburton. Côté Team World, les sophomores R.J. Barrett, Rui Hachimura et Brandon Clarke devraient y être et on espère aussi retrouver un Facundo Campazzo, le rookie de 29 ans des Nuggets et surtout Théo Maledon, notre frenchie, qui a toutes ses chances d’intégrer l’équipe. Malheureusement, on n’aura pas la chance de voir Maledon avec le maillot de la team monde même si le Français sera toujours éligible pour y participer l’année prochaine en espérant que, cette fois-ci, le match ait lieu avec du public dans les gradins. Pas la rencontre la plus attendue de l’année, le Rising Star nous offrait néanmoins souvent des actions de haute classe, entre dunks de folies, alley-oop sur la planche ou même des passes avec le coude (coucou Jason Williams). L’année dernière, on avait par exemple eu droit à un concours de dunk improvisé par Zion, Ja et les copains, toujours agréable a regarder et parfois même plus impressionnant que… l’officiel Slam Dunk Contest !

All the dunks attempted by Zion Williamson & Ja Morant at the end of the game.. wish they had went in🔥 pic.twitter.com/KsUctpiSPM — The Hoop Network (@TheHoopNet) February 15, 2020

Pas de Rising Stars Challenge cette année mais bien des équipes qui seront annoncées pour récompenser les jeunes qui le méritent. On se retrouve l’année prochaine avec on espère un duo Hayes-Maledon qui va chercher un trophée de co-MVP.