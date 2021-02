Preview de la soirée NBA : tendez vos assiettes, ce soir c’est caviar à volonté

Il y a des soirées comme ça où la NBA nous gâte en termes de grosses affiches. Cette nuit est en effet remplie de matchs incroyables et difficile d’en choisir un seule à regarder. Exceptés les deux premiers matchs qui opposeront 4 des 5 dernières équipes de l’Est (il faut bien commencer en douceur…), ce qui suit est tout bonnement exceptionnel.

Des Raptors en pleine ascension qui vont tenter de faire chuter les Sixers pour la seconde fois en trois jours, De’Aaron Fox qui rend visite aux Nets, les Wizards qui doivent confirmer face aux Clippers mais aussi le duel Jokic-Lillard… il y aura vraiment à boire et à manger, et ce serait bien dommage de rater ça.

1h00 : Magic – Pistons : « match retour » de la rencontre de dimanche dernier, Orlando peut continuer sur sa lancée de 3 victoires consécutives en battant (de nouveau) des Pistons au fond du trou. A voir aussi comment Evan Fournier va performer après avoir réalisé son season high à 29 pts contre ces mêmes Pistons. Car Detroit ne part pas favori, loin de là : les hommes de Dwane Casey comptent seulement 3 victoires à l’extérieur cette saison. L’équipe devra faire sans Griffin, Okafor ou encore Delon Wright, tous les trois blessés. Sans Wright ni Hayes, la rotation au poste de meneur sera très compliquée.

1h00 : Cavaliers – Hawks : en attendant le retour de Kevin Love, les Cavaliers sont eux aussi dans une sacrée galère. 10 défaites d’affilée, série la plus médiocre de toute la Ligue cette saison. Avec les absences de Bogdanovic, Hunter et Dunn, les Hawks auront déjà quelques armes en moins ce soir à la Rocket Mortgage Fieldhouse. Il y aura donc peut-être quelque chose à faire pour mettre fin à cette série côté Cavs.

1h30 : Raptors – Sixers : la première grosse affiche de la soirée ! Les Sixers vont tenter de prendre leur revanche face à des Raptors que rien n’arrête en ce moment. Doubles-vainqueurs face aux Bucks la semaine dernière, les Dinos comptent bien faire de même face à l’actuel leader de la conf Est. Seule absence à noter, celle de Terrance Ferguson côté Phily. Pour Toronto, la participation de Kyle Lowry reste encore à confirmer.

1h30 : Knicks – Warriors : diminuée par l’absence de Mitchell Robinson qui va passer sur le billard, la belle équipe des Knicks va devoir s’attaquer à un gros morceau, les Warriors. Ces derniers pourraient réintégrer des joueurs assez importants de leur effectif à l’instar de Kevon Looney et de James Wiseman. Toutefois, Stephen Curry reste encore questionable, de même qu’Austin Rivers côté new-yorkais.

1h30 : Mavericks – Celtics : rencontre très intéressante entre deux équipes talentueuses mais dont les performances sont en dent de scie ces derniers temps. Les Mavs ne savent toujours pas s’ils pourront compter sur Porzingis ou Kleber, tandis que les C’s devront opérer encore sans Marcus Smart, Tacko Fall ni Romeo Langford. Luka Doncic et les Jay Brothers, c’est parti pour le show.

1h30 : Nets – Kings : toujours décimés par les absences de Durant et de Dinwiddie, les Nets accueillent des Kings qui restent sur une série de 7 défaites consécutives. Malgré ces absences, le duo Harden-Irving, qui ont tous deux retrouvé leur meilleur niveau, devrait faire le boulot. Mais ne jamais sous-estimer cette vaillante équipe de Sacramento qui peut toujours surprendre avec ses jeunes talents. Glen Robinson III et Chimezie Metu seront absents côté violet, et Harrison Barnes est doubtful.

2h00 : Bucks – Timberwolves : grosse épreuve pour la première de coach Chris Finch, tout juste nommé à la tête de l’équipe du Minnesota. Toujours privés de D’Angelo Russell, les Wolves vont tenter de faire jeu égal face aux Bucks qui sont parvenus à enchaîner deux victoires sur leurs deux derniers matchs après une série compliquée. Avec seulement 4 défaites en 15 matchs à domicile cette saison, Giannis et ses coéquipiers devraient profiter de l’instabilité encore présente chez les Wolves pour parvenir à décrocher une troisième victoire de suite. Seule absence à craindre pour les verts, celle de Jrue Holiday. A noter par ailleurs que Jarrett Culver ne jouera pas non plus la rencontre pour les Loups.

4h00 : Clippers – Wizards : et si Washington continuait sur sa belle lancée en allant battre les Clippers sur leur terrain ? Déjà vainqueur chez le voisin or et violet, une victoire serait magnifique pour les Wizards qui pourraient enfin décoller au classement et aller titiller les spots pour les playoffs. Thomas Bryant, Ish Smith et Anthony Gill ne seront toujours pas de la partie pour la franchise de la capitale. Attention aussi à Russell Westbrook qui est souvent au repos lors des back-to-backs. Pour les Clips, seuls Jay Scrubb et Daniel Oturu seront parmi les absents.

4h00 : Nuggets – Trail Blazers : un final parfait pour cette nuit prestigieuse de NBA. Un face-à-face entre deux prétendants au titre de MVP, en la personne de Damian Lillard et de Nikola Jokic. En l’absence de C.J. McCollum, Lillard aura encore les pleins pouvoirs, lui permettant de prendre le jeu à son compte pour augmenter sa moyenne de points. Grosse absence aussi côté Nuggets qui devront se passer de Paul Millsap. Une absence de poids à l’intérieur, d’autant plus que Jean-Michel Green et Greg Whittington sont également sur la touche.

On vous donne rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez… café !

Source texte : Rotoworld / Fantasy Lab