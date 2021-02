Officiel : Pau Gasol retourne à la maison et s’engage avec le FC Barcelone, la boucle est bouclée

Deux jours après avoir démenti les rumeurs sur son arrivée au FC Barcelone, Pau Gasol a finalement annoncé lui-même son grand retour dans le club catalan cet après-midi. La légende du basketball espagnol a quelques mois pour retrouver la forme dans l’espoir de pouvoir accompagner la Roja et disputer ses cinquièmes et dernières olympiades du côté de Tokyo cet été.

En fait, il voulait juste l’exclu sur sa propre actualité. Devancé par de nombreux insiders européens, Pau Gasol avait temporisé en annonçant ce dimanche qu’il n’était pas encore prêt à retourner à la compétition. Apparemment les tapas de La Barceloneta ont fait effet et le pivot se sent finalement capable de terminer la saison avec le club de ses débuts. Beaucoup de choses ont changé depuis son départ d’Espagne en 2001. Sélectionné par les Grizzlies en troisième position de la Draft NBA, c’est à Los Angeles qu’il deviendra le premier représentant de son pays à jouer, puis à gagner des Finales NBA. C’était avec les Lakers de Kobe Bryant, et il était le deuxième élément majeur de l’effectif de Phil Jackson à l’époque. Double champion donc (2009 et 2010) et sextuple All-Star dont ce fameux entre-deux étoilé face à son frère, Marc, en 2015, c’est avec la sélection que Pau Gasol va s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs européens all-time. Triple champion d’Europe, champion du monde en 2006 et double finaliste olympique, son palmarès pèse lourd et il pourrait encore prendre du poil de la bête dans les prochains mois. C’est désormais officiel, Popo terminera la saison au FC Barcelone où il pourrait ajouter une troisième Liga ACB à son CV et surtout une première EuroLeague. Avec des joueurs comme Nick Calathes, Nikola Mirotic ou Cory Higgins, les Blaugranas sont pour l’instant en tête de la principale compétition européenne et cette nouvelle signature ne fait que conforter leur statut de favoris.

Very happy to come back home.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Força Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/6CewIY2Bil — Pau Gasol (@paugasol) February 23, 2021

Cela fait près de deux ans que Pau Gasol n’a plus disputé le moindre match officiel. Le dernier, c’était avec les Bucks en mars 2019 et les blessures avaient eu raison de sa fin de saison. Signé par les Blazers la saison suivante, il n’avait finalement pas joué un seul match pour Portland et la rumeur d’une retraite commençait à poindre. Mais son amour pour la sélection espagnole était finalement trop fort et Pau Gasol ne pouvait pas laisser le COVID écrire la fin du script à sa place. Avant de repartir une dernière fois sur les terres de son premier titre mondial avec la Roja en 2006 pour tenter de défendre le titre de champion du monde de l’Espagne et ainsi remporter sa première médaille d’or olympique en cinq participations, Pau Gasol a donc fait le choix du coeur en retournant là où tout avait commencé pour lui, au FC Barcelone. Natif de la capitale catalane, on guettera ses performances même si c’est sûrement davantage dans le vestiaire et l’impact psychologique que pour ses moves au poste que Sarunas Jasikevicius attend l’ancien de la maison.

De vieux cauchemars de 2015 ressurgissent avec cette nouvelle mais on ne peut que célébrer cette dernière pige de Pau Gasol à la maison. A bientôt 41 ans, l’intérieur boucle la boucle en venant écrire le dernier chapitre de sa carrière à Barcelone.

Source texte : EuroHoops et FC Barcelone