Festus Ezeli refait surface dans la bulle de G League : la première étape d’un comeback improbable, 5 ans après

Membre premium du club des pivots anéantis par des genoux en carton, Festus Ezeli est de retour en G League pour tenter de relancer sa carrière, à 31 ans. Les probabilités sont faibles mais on gardera quand même un œil sur les performances du champion NBA 2015 avec les Warriors dans l’antichambre.

La dernière fois qu’on l’a vu en tenue sur un terrain, les fans de Golden State préfèrent l’oublier. Vous l’avez deviné, il s’agissait du Game 7 des Finales de 2016, point d’orgue de l’incroyable comeback des Cavaliers face aux Warriors à l’occasion duquel il était même titulaire en l’absence d’Andrew Bogut. Cette fois, Festus Ezeli va pourtant bien tenter de s’inspirer de LeBron James, Kyrie Irving, Gérard et leurs coéquipiers pour nous sortir un retour de derrière les fagots comme le dirait si bien Orelsan. La trentaine atteinte, le 30è choix de la Draft 2012 n’a plus joué au niveau professionnel depuis ce fameux 19 juin 2016. Récupéré par les Blazers la saison suivante, il fera une Greg Oden en se faisant finalement couper sans avoir porté une seule fois les couleurs de la franchise de l’Oregon. Depuis ? Plus rien. Jusqu’à aujourd’hui et cette improbable annonce de Marc J. Spears pour The Undefeated.

Ex-Warriors center Festus Ezeli is in quarantine in the G League Bubble and will be out Sunday, a source told @TheUndefeated. He is a part of the @nbagleague player pool making him eligible to be picked up by any team . He hasn’t played since 2016 NBA Finals due to knee injuries.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) February 19, 2021