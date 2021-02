Best of des dunks de la première partie de saison en NBA : le meilleur est encore tout frais dans nos têtes

Ding, dong, c’est l’heure de se réveiller ! Le week-end ne vous a pas attendu pour commencer alors extirpez-vous de cette couette, enfilez vos baskets et zou direction le terrain le plus proche pour profiter du soleil avant le couvre-feu. Pour vous motiver à aller martyriser l’arceau un peu trop bas et désaxé du city stade, voici 20 minutes de dunks en tout genre. Zépardi !

Et pour ceux qui auraient raté le dunk de l’année posé la nuit dernière par Anthony Edwards sur le malheureux Yuta Watanabe (1994-2021, RIP), la NBA a fait le choix de commencer la vidéo par celui-là. C’est bon, les plus pressés peuvent fermer YouTube et reprendre une activité normale, il n’y aura pas de poster plus sale que celui-là cette saison. Pour ceux qui n’auraient pas totalement perdu la vue ou l’ouïe sur cette action et qui n’en ont pas eu assez, on poursuit malgré tout avec une vingtaine de minutes d’agressions, parfait pour se réveiller après une longue soirée de débauche. Car depuis deux mois, la Grande Ligue est le spectacle d’une violence inouïe pour les cercles et les défenseurs les plus lents. Que ce soit Kelly Oubre Jr. et ses créations aériennes aussi swag que déchaînées, les gogogadgetobras de Giannis Antetokounmpo ou les mollets plein de dynamite de Ja Morant, il y en a absolument pour tous les goûts dans cette compil’. Forcément, le marteau de De’Aaron Fox pour sceller la victoire des Kings face à Indianapolis et son cri animal qui avait fait trembler toute la Californie à l’époque est aussi présent, tout comme le poster de R.J. Hampton sur ce pauvre Cedi Osman qui a bien mangé la sauce depuis le début de la saison en défense.

Si vous êtes un peu mou et qu’il vous faut un petit remontant pour reprendre le contrôle de votre vie, rien de tel que ce mix de dunks. Après ces 20 minutes, vous ne serez plus tout à fait pareils et votre instinct naturel sera de nouveau en alerte. Admirez, ça ira mieux. C’est notre conseil du week-end et on ne le dira pas deux fois.