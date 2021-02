Et si Grant Hill n’avait eu aucun problème de chevilles ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Grant Hill. Un nom qui apporte autant d’étoiles dans les yeux que de regrets dans les cœurs. Sélectionné avec le troisième choix de la Draft 1994, le double champion NCAA sorti tout droit de Duke avait tout ce qu’il fallait dans sa caisse à outils pour prendre le pouvoir en NBA. Tout, sauf des chevilles qui tiennent la route. Après six saisons de haute facture du côté de Detroit, avec cinq participations au All-Star Game et cinq nominations dans une All-NBA Team, Mr. Nice Guy a enchaîné les galères et les séjours prolongés à l’infirmerie. Entre 2000 et 2004, Hill n’a joué que 47 matchs au total avec le Magic de Tracy McGrady, et son prime s’est malheureusement envolé. S’il parviendra ensuite à retrouver les parquets et même redevenir All-Star, on ne peut s’empêcher – encore aujourd’hui – de se poser la question suivante : et si Grant Hill n’avait eu aucun problème de chevilles ?

