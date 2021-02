LeBron James ne se donne pas de limite : « Le jeu me fera savoir quand il sera temps d’arrêter », en 2030 après un huitième MVP ?

Alors que tout le monde voue un culte actuellement à Tom Brady, encore champion NFL à plus de 43 ans, la question se pose de savoir si d’autres athlètes peuvent tenir aussi longtemps à un tel niveau de compétitivité. Véritable cyborg du circuit, LeBron James n’a évidemment pas échappé aux questions sur sa longévité.

Qui de mieux que LeBron James pour jouer au jeu des comparaisons avec Tom Brady ? A plus de trente-six ans, le King continue de régner sur la NBA et il pourrait même ajouter un nouveau MVP à son armoire personnelle en fin de saison. La question que beaucoup de monde se pose à présent c’est : jusqu’à quand BronBron pourra-t-il tenir un tel rythme ? Véritable monstre physique, la natif d’Akron ne semble pas émoussé par ses neuf finales en dix ans et il ne prend d’ailleurs jamais de nuit de repos. De quoi espérer le voir rester au sommet après ses quarante printemps comme la légende NFL ? Interrogé par Mark Medina de USA Today, LeBron ne se donne pas de date précise pour sa fin de carrière mais il préfère éviter les comparaison.

« C’est vraiment inspirant pour quelqu’un comme moi. Mais il s’agit de deux sports différents, de deux postes différents. Je ne sais pas combien de temps il me reste à jouer. Je ne sais pas combien je peux encore donner à ce sport. Nous verrons ce qui se passe. Je n’ai pas de planning prévu du genre jouer jusqu’à trente quelque chose ou quarante quelque chose. Le jeu me le fera savoir. »

On souhaite évidemment à LeBron James de nombreuses années au plus haut niveau, surtout au niveau où il est encore aujourd’hui. Il est certain que pouvoir régner sur son sport à quarante ans passés est un fait d’armes qui ferait envie à bien des athlètes de haut niveau mais il ne faut pas oublier non plus que chaque sport est différent et que les efforts ne sont pas forcément les mêmes pour tous. (nombre de matchs, temps de jeu, contacts plus ou moins fréquents, temps de récupération etc…) Au jour d’aujourd’hui, rien n’indique que le King va baisser le pied mais on a bien hâte de voir jusqu’où il sera capable de repousser les limites. Il vient d’enchaîner une décennie titanesque en termes de matchs et il a déjà dix-huit saisons dans les pattes ou presque. Réussir à peser autant à un âge aussi « avancé » serait un petit événement pour le monde de la balle orange. Peu de joueurs NBA ont vraiment « dominé », au sens strict, à plus de quarante balais. Jordan avait encore des très beaux restes mais il n’a pas emmené Washington en Playoffs par exemple. Tim Duncan était encore un pilier pour les Spurs mais il n’aurait pas porté San Antonio au bout non plus en 2016. La plupart des autres quadras avaient des rôles plus modestes et aucun n’emmenait une équipe en finale ou la rendait candidate au titre par sa seule présence. C’est donc un nouveau challenge à relever pour un joueur qui aime bien se lancer des défis. Mettez-le sur le bureau à côté de la pile points en carrière.

LeBron James ne semble pas pressé de s’arrêter et c’est tant mieux ! Comparé à Tom Brady, le King ne souhaite pas entrer dans le jeu des comparaisons mais nul doute qu’un titre après la quarantaine ne le chagrinera pas. Avec son fils en lieutenant par exemple ?

Source texte : USA Today