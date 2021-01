Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-21 Vol. 6 : LeBron James se fait bâcher par Marcel Arceau, on a enfin trouvé quelqu’un pour arrêter le King

On est vendredi, et comme tous les vendredis, on a droit au fameux Shaqtin’ A Fool. Un petit moment de détente idéal pour entamer le week-end de la meilleure des manières. Au menu du jour ? Du beau monde, avec notamment un LeBron James bâché par… l’arceau.

On dit souvent que l’âge et les saisons n’ont pas d’impact sur le physique du King, mais il arrive aussi que LeBron fasse ses 36 ans. La preuve, lors du récent déplacement des Lakers à Chicago, BronBron a voulu lâcher un énorme tomar sur une belle passe de Dennis Schroder. Problème, il n’est pas monté assez haut, et c’est le cercle qui est ressorti gagnant de ce duel. Comme quoi, ça arrive même aux cyborgs. Outre LeBron, on retrouve une nouvelle fois le meilleur pote du Shaq, Dwight Howard, comme la semaine dernière. Et comme la semaine dernière, c’est aux lancers-francs que Dwightounet se fait remarquer. Toujours assez loin de la ligne, le pivot des Sixers envoie un magnifique airball des familles. Même Shaq peut lui donner la leçon, c’est dire. Les deux autres génies présents dans ce volume 6 sont Mike Muscala et Gary Trent Jr., dans un style complètement différent. Le premier sert un coéquipier invisible dans le corner, tandis que le second se croit à la piscine avec un magnifique plongeon. Pas de doute, c’est du lourd.

C’est pas bien de se moquer, mais on ne peut pas s’empêcher de se marrer en voyant ces bloopers. Et on a déjà hâte d’être dans une semaine pour voir la prochaine édition.